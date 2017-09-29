لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين .. السفير اليمني بالقاهرة ورئيس جامعة عدن يزورون جامعة عين شمس

قام الدكتور/ محمد علي مارم سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ووفد جامعة عدن برئاسة الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة بزيارة إلى جامعة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها.

وفي الزيارة التي استقبلهم فيها الدكتور/عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس أشاد سعادة السفير اليمني بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين اليمني والمصري والى التعاون القائم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الثقافي والفني والعلمي.

فيما عبر رئيس جامعة عين شمس عن استعداد الجامعة في تعزيز وتشجيع مشروعات التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحوث في مختلف القطاعات والتخصصات العلمية وكذا تبادل الأساتذة والباحثين، مستعرضاً الجوانب التاريخية لجامعة عين شمس كأقدم ثالث جامعة مصرية ومشاركتها مع جامعتي القاهرة والاسكندرية في إنجاز رسالة الجامعات واحتواء الطلب المتزايد من طلاب التعليم العالي، واشتملت على عددٍ من الكليات والمعاهد العلمية.

فيما قدم الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن لمحة تاريخية عن جامعة عدن كأول جامعة يمنية، حيث تعتبر واحدة من الجامعات اليمنية الحكومية ارتبطت اهداف تأسيسها بالحاجة الملحة لسد جزء من متطلبات التنمية والمتمثلة بإعداد المتخصصين والريادة في التعليم الجامعي وإعداد الكفاءات العليمة بسمعة عالية بدءاً من الشهادة الجامعية الأولى وبرنامج الدراسات العليا.

وعبر رئيس جامعة عدن عن سعادته لزيارة هذا الصرح العلمي لجامعة عين شمس وعن رغبة جامعة عدن في إقامة التعاون بينها للاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها جامعة عين شمس لتعزيز التعاون ولتحقيق المشاركة في الأهداف الاكاديمية والعلمية والمهنية وتقوية اواصل العلاقات الإنسانية والمهنية.

إلى ذلك تم استعراض ومناقشة بنود مذكرة التفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة عدن والتوقيع عليها من قبل رئيسي الجامعتين بحضور سعادة سفير اليمن في جمهورية مصر العربية الدكتور/ محمد علي مارم والتي تتضمن التعاون بين الجامعتين من خلال تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب والمعلومات والمراجع والأبحاث والمقررات وتنظيم الدورات والسيمنارات والمؤتمرات العلمية وورش العمل وكذلك التعاون في مشروعات بحثية وفي الاشراف المشترك على الرسائل والأطروحات العلمية، حيث كلف كلٍ من الدكتورة/ اسراء عبد السيد من قبل جامعة عين شمس والدكتور/ ابوبكر محمد بارحيم مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عدن للمتابعة والتنسيق لتنفيذ ماورد في بنود هذه المذكرة.

عقب ذلك منح رئيس جامعة عين شمس درع الجامعة لرئيس جامعة عدن الدكتور/ الخضر ناصر لصور تقديراً لجهوده الكبيرة في خلق مجالات للتعاون مع الجامعات المصرية عموماً وجامعة عين شمس على وجه التحديد.

حضر اللقاء الأستاذ/ محمد حسن سالم أمين عام جامعة عدن، والدكتور/ أبوبكر محمد بارحيم مدير مركز الاستشارات الهندسية وسكرتير مجلس الأمناء بجامعة عدن، والدكتور/ صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة بجامعة عدن، والدكتور/ محمد حسن السقاف عميد كلية طب الاسنان بجامعة عدن، والأستاذ/ عبدالرحمن عمر بن شعيب مدير مركز السنة التحضيرية بجامعة عدن، والدكتور/ جمال ناصر الحسني مسجل عام جامعة عدن، والأستاذ/ رمزي عمر بامعلم سكرتير السفير اليمني بالقاهرة .

المزيد في أخبار وتقارير الأحد : جلسة جديدة لمحاكمة المرقشي تعقد محكمة استئناف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد جلسة لمحاكمة المعتقل احمد عمر العبادي المرقشي . وقال المرقشي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه سيمثل امام المحكمة لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين .. السفير اليمني بالقاهرة ورئيس جامعة عدن يزورون جامعة عين شمس قام الدكتور/ محمد علي مارم سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ووفد جامعة عدن برئاسة الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة بزيارة إلى جامعة عين شمس في العاصمة مقتل وجرح 60 من الميليشيات بينهم قياديون خلال 10 أيام أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة مصرع وجرح 60 من عناصر الميليشيات بينهم مرجع ديني، وقياديون آخرون ومصور تلفزيوني خلال المعارك التي شهدتها مدينة حرض غرب