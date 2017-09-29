مقتل وجرح 60 من الميليشيات بينهم قياديون خلال 10 أيام

أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة مصرع وجرح 60 من عناصر الميليشيات بينهم مرجع ديني، وقياديون آخرون ومصور تلفزيوني خلال المعارك التي شهدتها مدينة حرض غرب محافظة حجة الأيام العشرة الماضية.

ونقل موقع "سبتمبر 26" عن المصدر قوله إن مالا يقل عن 30 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم، بينهم المرجع الديني في حجة نجيب صالح صالح الحيمي المكنى "أبو الحارث"، والقيادي الميداني طه يحيى أحمد المدومي، ومصور الإعلام الحربي أسامة زيد أحمد الحاشي، ونجل عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح زيد أحمد الحاشي.

وبحسب مصادر في الميليشيات فإن الحيمي كان أحد أبرز العناصر الذين نجحوا في رفد جبهات الحوثيين بمئات المقاتلين خصوصاً في حرض وميدي.

ويؤكد المصدر بالمنطقة العسكرية الخامسة أنه وإضافة إلى قتلى الميليشيات، فقد جرح 30 آخرون خلال المعارك التي شهدتها حرض مؤخراً.

وشهدت جبهة حرض خلال العشرة الأيام الأخيرة معارك عنيفة، تمكن خلالها الجيش الوطني مسنوداً من التحالف العربي التقدم جنوب وادي بن عبدالله شمال غرب مدينة حرض الحدودية بعد أن وصل في وقت سابق إلى منطقة الحثيرة المحاذية لميدي من جهة الجنوب.

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