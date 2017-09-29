MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 29 سبتمبر 2017 01:10 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون
أخبار وتقارير

الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون

الجمعة 29 سبتمبر 2017 12:44 مساءً
جنيف ( عدن الغد ) رويترز :

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.

 

وقال ألكسندر فيت رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن إن الأطراف المتحاربة تستخدم القوة بشكل مفرط مما يؤدي إلى سقوط "عدد هائل" من الضحايا المدنيين.

ودعا الأطراف للسماح بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة.

 

 

وأضاف خلال إفادة صحفية في جنيف أن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750 ألف حالة وأن عدد الوفيات وصل إلى 2119.

وقال "يمكن أن نشهد مليون حالة بحلول نهاية العام".


المزيد في أخبار وتقارير
«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في
الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.   وقال ألكسندر
المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي
تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المهندس محمد محسن تعقيبا على خبر منشور بالصحيفة بعنوان شلل تام لعمل هيئة الاراضي بسبب الصراع حول منصب المدير العام. وعملا بحق الرد




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
طيران "التحالف" يستهدف موكب نجل شقيقة "الحوثي" منهياً حياته و30 آخرين
شطارة يهاجم بن دغر ويقول:" نحن نائمون لكننا لم نمت
قيادي بالحراك الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر الاخيرة
الناطق بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي : نرفض أي عودة لوحدات شمالية عسكرية إلى عدن والجنوب عامة
في إشارة للجيش في الجنوب.. بن دغر: وجود قوات لا تحمل لون اليمن الكبير تمثل خطرا علينا
مقالات الرأي
يحيى البعيثي قد يقول قائل (من أين لك بهذا الاحصائيات؟ ومن أعطاك الحق في أن تؤكد ذلك؟خاصة وأن مثل هكذا أمور
عندما يجلس الانسان مع نفسه ويستعيد ذاكرته القديمة وقارنها بالحاضر  وبحسب ما عاشه في ظروف سابقة ولاحقة
عندما توفي عبد الناصر ، كنت صغيرا أعاون أمي في "شرياف " نقد ( حقل) الحنكة الذي يعرفه أهلنا ال عمران .. كان الزمان
حين اجتمعت قيادات المقاومة الجنوبية وغيرها بقاعة فلسطين مع قيادات بالشرعية  في أيام وزارة المقال المهندس
يعتبر انعقاد المؤتمرين السنويين لحزبي المحافظين والعمال في بريطانيا في بداية فصل الخريف من كل عام فرصة
حتى لا نصحوا كما صحى ابائنا من قبلنا على واقع الهزيمة وحتى لا نمارس الجهالة ونصفق للجاهلين الذين ضيعوا هذا
سقطت جدران الخجل.. و فرحنا يا فادي.. لم يعد يرعبنا شيء.. فقد يبست فينا عروق الكبرياء.. ليس دفاعا عن فادي و لكن
دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال ثورةُ تمضى بإيمان على درب المعالي تسحق الباغي تدك الظلم تأتي
الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظكم الله لاشك أنك أكثر الناس دراية من ان الأوضاع السياسية والحربية في الوطن
منذ يوليو 94م، لم يفارق الحنين إلى دولة مستقلة خيال القطاع الأوسع من الجنوبيين الذين ما انفكوا يعبرون عن ذلك
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه
3 جرحى في تفجير استهدف نقطة امنية بجعار
الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون
التحالف يغير على مواقع الميليشيات في اليمن
اليمنيون مع هادي وبن دغر ..!!
المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي
غلاب : يجب الحجر على عبدالله صعتر
وفيات
«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه
3 جرحى في تفجير استهدف نقطة امنية بجعار
الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون
التحالف يغير على مواقع الميليشيات في اليمن
اليمنيون مع هادي وبن دغر ..!!
المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي
غلاب : يجب الحجر على عبدالله صعتر
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017