المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي

تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المهندس محمد محسن تعقيبا على خبر منشور بالصحيفة بعنوان شلل تام لعمل هيئة الاراضي بسبب الصراع حول منصب المدير العام.

وعملا بحق الرد تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد :

طالعتنا صحيفة عدن الغد بعددها الصادر بتاريخ 25مارس سبتمبر 2017 بخبر تحت عنوان : شلل تام لعمل هيئة الاراضي بسبب الصراع حول منصب المدير العام.

إذ أثار استغرابنا ودهشتنا معاً هذا الخبر غير المفهوم على الإطلاق، الذي يهدف إلى تشويه سمعتنا وخلق البلبلة لأهداف غير شريفة ومنها المحاولات المستميتة لإبعادنا من هذا المنصب بشتى السبل اللا أخلاقية ومنها تشويه سمعتنا بأكاذيب وترهات وتهم باطلة لا أساس لها ، ونؤكد هنا وبكل أمانة أننا لم نسعَ إلى هذا المنصب إطلاقا بل تم تكليفنا بأمر رسمي وقد امتثلنا للأمر وسعينا ولازلنا لإعادة بناء وإصلاح هذه المؤسسة التي تعرضت للتدمير الممنهج وتحييدها عن أهدافها الحقيقية في حماية الإرض وإدارتها بكفاءة وأمانة ومسؤولية وتحويلها إلى بقالة وإهدار هذا المورد الهام للسماسرة والمتنفذين واللصوص وعامة مواطني عدن لايحصلون على شيئ ....لقد استلمنا مهام عملنا بشكل رسمي في مارس 2016م وبسلاسة تامة. أما ما ذكر أن هناك صراع على منصب المدير العام فلا يوجد أي صراع فالأخ العزيز المهندس عصام حسرت صديق عزيز ولا خلاف بيننا إطلاقا، لكن هناك من يريد خلط الأوراق وخلق صراع وهذا ما لا يمكن أن ننساق إليه مهما كان الأمر ، وهناك من لايريدنا أن نبقى بهذا المنصب لأهداف أخرى. !!!!

أما بالنسبة لما ذكرت الصحيفة من إصدار رئيس الوزراء قراراً يفيد بتعيين خلفاً لنا فلم نعلم عنه شيئاً، إذ لم يصلنا شيء رسمي من هذا القبيل، ونحن ملتزمون بأي قرارات تقرها الحكومة والسلطة المحلية بشكل قانوني.

إن حالة الشلل التي ذكرت، هدفها الإساءة والتشويه إلى شخص المدير العام الذي يبذل جهوداً كبيرة منذ استلامه بعد حرب تحرير عدن لإدارات الهيئة وهي شبه مدمرة وخاوية على عروشها، فقد بذلت جهود طيبة بمشاركة كل الخيرين في الهيئة لإعادة الأوضاع وتطبيعها وعودة الحياة لإدارات الهيئة التي كانت معطلة تماماً. رغم عدم توفر الإمكانيات والموارد المالية بسبب عدم فتح الإجراءات بأوامر عليا .

نحن اليوم في وضع أفضل يمكن البناء عليه ونحاول تأسيس وضع جديد وبناء مؤسسة جديدة على أسس مختلفة عما كان سابقا تتناسب ومستقبل مدينة عدن باعتبار الأرض هي أساس التنمية، وهذا هو نفس توجه الأخ المحافظ الأستاذ عبدالعزيز المفلحي الذي يولينا رعايته واهتمامه الدائم ولا نستطيع إلا أن نشكره ونشد على ايادية بقوة ... أن السياسات والاجراءات السابقة قد عملت على تكريس التعامل مع الأرض كسلعة للإتجار والإثراء غير المشروع وللتوظيف السياسي دون النظر لتوفير متطلبات التنمية والاستثمار، وتعطلت بسبب ذلك آلاف الفرص الاستثمارية الجادة التي عادت من حيث أتت، ناهيك عن خلق الإشكاليات والنزاعات والفتنة في المجتمع التي أصبحت ألغاماً موقوتة أمام أي سلطة تريد البدء بالعمل الجاد والحقيقي.

كل ما ذكر آنفاً كان يستوجب إيقاف كافة الإجراءات وهو القرار الذي صدر بشكل رسمي من قبل القيادة العليا للبلاد، حيث أتاح لنا إعادة ترتيب الوضع الداخلي للهيئة من أجل استقبال معاملات المواطنين وإيجاد المعالجات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة بما يضمن خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم . رغم الصعوبات و الإشكاليات التي نعاني منها وهي كثيرة لكن أهمها عدم وجود الإمكانيات المادية والإيرادات التي ستساعد بكل تأكيد على إنجاز الكثير من المهام وتذليل الصعوبات، وبهذا الخصوص

قمنا برفع عدة مذكرات تفيد باستعدادنا لفتح بعض الإجراءات الإيرادية والمعاملات وقدمناها إلى دولة رئيس الوزراء عبر الأخ رئيس الهيئة قبل عدة أشهر لكن لم يصلنا الرد بفتح الإجراءات من الجهات العليا حتى اللحظة رغم مطالباتنا المتكررة لأهمية ذلك دون توضيح الأسباب من قبلهم .

مكتب الهيئة بعدن يمارس مهامه بشكل يومي رغم الصعوبات والوضع العام ونقوم برفع الإفادات التي تطلب من الجهات الأمنية والقضائية وبقية الجهات الرسمية بشكل اعتيادي لحل قضايا المواطنين أولاً بأول. .. وأبواب الهيئة مفتوحة للجميع، ونعمل بشكل شفاف خالٍ من الفساد والإفساد ويمكن لأي جهة رقابية وإعلامية أن تتفضل بزيارتنا في أي وقت للاستفسار من أي شيء يتعلق بعملنا.

في الختام نأمل من أي جهة إعلامية أن تتحمل مسئوليتها ورسالتها السامية في إظهار الحقائق من مصادرها، لا أن تقع فريسة سهلة لمروجي الأخبار الكيدية، وعليهم تحري المصداقية التامة في نقل الأخبار.. وفي الأخير نشكر الأخ رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الغراء على تفهمه وإتاحة الفرصة للرد ..ودمتم بخير وأمن وسلام ..

المحرر: فيما يخص الشلل بعمل هيئة الاراضي بالمعلا نود الايضاح اننا في الصحيفة تلقينا عشرات الشكاوى من مراجعين وعاملين وحتى موظفين في الهيئة يشكون حالة الشلل التامة هذه عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء تعيين مدير جديد للهيئة ويمكن لاي شخص النزول الى الهيئة والسؤال حول غياب ادارة الهيئة عن مباشرة مهام عملها .

اما فيما يخص صدور قرار تعيين مدير جديد لهيئة الاراضي فهذا الامر صدر بقرار اصدره رئيس الوزراء ونرفق لكم نسخة من قرار التعيين .

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