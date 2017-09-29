قيادي في حزب الاصلاح يقول انه لايمانع في قتل 24 مليون يمني لاجل اسقاط الحوثيين
الجمعة 29 سبتمبر 2017 12:13 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:
الرياض ((عدن الغد) خاص:
قال قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح انه لايمانع ابدا في ابادة 24 مليون يمني مقابل اسقاط الانقلاب في شمال اليمن .
وكان "عبدالله صعتر" يتحدث لقناة الشرعية اليمنية في الرياض حيث اكد انه لايمانع في ابادة 24 مليون من الشعب اليمني وبقاء مليون واحد يعيش بحرية .
واثارت هذه التصريحات جدلا سياسيا واسع النطاق حيث اتهم الرجل بانه يدعو لاطالة امد الحرب وتبرير اعمال القتل التي تطال المدنيين .
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