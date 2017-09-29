قيادي في الحراك الجنوبي :دعوة رئيس الوزراء بن دغر لدمج قوات الجيش مطلب للجميع
الجمعة 29 سبتمبر 2017 11:43 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي والمقاومة عبدالكريم قاسم فرج ان دعوة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر لتوحيد الوية الجيش ضمن قيادة واحدة هو مطلب للجميع .
واضاف معلقا على تصريحات بن دغر بالقول :" ما يقصده رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر فيما قاله هو إعادة هيكلة القوات التي تشكلت بعد الحرب و هو مطلب الجميع فلا يعقل أن تكون هناك ألوية عسكرية قائدها و كل أفراده من منطقة واحدة و لا يعقل ان تكون هناك قوات لا تخضع لسلطان الدولة اي تأويل لحديثه هو الإبقاء على وضع غير طبيعي لا يخدم الامن و الإستقرار.
وتابع قائلا :" قرار دمج المقاومة صادقت عليه كل فرق المقاومة يوم عقدت إجتماعها في قاعة فلسطين و وضعت عيدروس على رأس لجنة الدمج في القوات المسلحة و شلال على راس لجنة الدمج في الأمن. من صفق بالامس لا يحق له أن يعترض اليوم.بطلوا مزايدة.
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