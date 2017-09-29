MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 29 سبتمبر 2017 01:10 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير لقور يدعو للتحقيق في واقعة مقتل امراة مسنة برصاص الامن بلحج
أخبار وتقارير

لقور يدعو للتحقيق في واقعة مقتل امراة مسنة برصاص الامن بلحج

الجمعة 29 سبتمبر 2017 11:38 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

دعا السياسي الجنوبي د/ حسين لقور السلطات الى فتح باب التحقيق في واقعة مقتل امرأة برصاص جنود امن غرب مدينة الحوطة بلحج قبل ايام .

وقال لقور  ان مقتل السيدة أسماء محمود عبيد ( عكش) في لحج في حملة أمنية يجب ان لا يمر مرور الكرام ويكشف ان هناك خلل كبير في العمل الامني.

واضاف قائلا :"نبهنا وننبه ان مثل هذه الأخطاء لا يمكن السكون ولن تسقط بالتقادم والفاعلين في مثل هذه القضايا لا يمكن أن يفلتوا من العدالة.

لا يمكن لأي جنوبي مخلص ان يدافع عن مثل هذه الافعال او تبريرها مهما كان و كشف هذه الأمور هو الأسلوب الصحيح حتى لا تصبح ظاهرة.

لا أحد يعتقد اليوم في الجنوب ان هناك وطنيين درجة اولى و آخرون درجة ثانية لا يحق لهم الحديث في قضايا الامن والارهاب.

و لاننا حريصين على بناء قوات أمنية محترفة تحترم النظام والقوانين التي تحفظ للمواطنين حقوقهم دون أي تجاوزات او هدر لكرامتهم.                       


المزيد في أخبار وتقارير
«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في
الصليب الأحمر: "كارثة" إنسانية في اليمن وحالات الكوليرا تصل لمليون
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.   وقال ألكسندر
المهندس محمد محسن يعقب لصحيفة عدن الغد حول شلل هيئة الاراضي
تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المهندس محمد محسن تعقيبا على خبر منشور بالصحيفة بعنوان شلل تام لعمل هيئة الاراضي بسبب الصراع حول منصب المدير العام. وعملا بحق الرد




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
طيران "التحالف" يستهدف موكب نجل شقيقة "الحوثي" منهياً حياته و30 آخرين
شطارة يهاجم بن دغر ويقول:" نحن نائمون لكننا لم نمت
قيادي بالحراك الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر الاخيرة
الناطق بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي : نرفض أي عودة لوحدات شمالية عسكرية إلى عدن والجنوب عامة
في إشارة للجيش في الجنوب.. بن دغر: وجود قوات لا تحمل لون اليمن الكبير تمثل خطرا علينا
مقالات الرأي
يحيى البعيثي قد يقول قائل (من أين لك بهذا الاحصائيات؟ ومن أعطاك الحق في أن تؤكد ذلك؟خاصة وأن مثل هكذا أمور
عندما يجلس الانسان مع نفسه ويستعيد ذاكرته القديمة وقارنها بالحاضر  وبحسب ما عاشه في ظروف سابقة ولاحقة
عندما توفي عبد الناصر ، كنت صغيرا أعاون أمي في "شرياف " نقد ( حقل) الحنكة الذي يعرفه أهلنا ال عمران .. كان الزمان
حين اجتمعت قيادات المقاومة الجنوبية وغيرها بقاعة فلسطين مع قيادات بالشرعية  في أيام وزارة المقال المهندس
يعتبر انعقاد المؤتمرين السنويين لحزبي المحافظين والعمال في بريطانيا في بداية فصل الخريف من كل عام فرصة
حتى لا نصحوا كما صحى ابائنا من قبلنا على واقع الهزيمة وحتى لا نمارس الجهالة ونصفق للجاهلين الذين ضيعوا هذا
سقطت جدران الخجل.. و فرحنا يا فادي.. لم يعد يرعبنا شيء.. فقد يبست فينا عروق الكبرياء.. ليس دفاعا عن فادي و لكن
دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال ثورةُ تمضى بإيمان على درب المعالي تسحق الباغي تدك الظلم تأتي
الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظكم الله لاشك أنك أكثر الناس دراية من ان الأوضاع السياسية والحربية في الوطن
منذ يوليو 94م، لم يفارق الحنين إلى دولة مستقلة خيال القطاع الأوسع من الجنوبيين الذين ما انفكوا يعبرون عن ذلك
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك عقد القران
تهانينا للشاب الخلوق هاني المحثوثي .. بمناسبة عقد الزواج
وفيات
عزاء آل البار وآل الصافي
صبرا لـ " الوهيبي "
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017