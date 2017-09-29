مصادر حقوقية : مقتل شاب تحت وطأة التعذيب بسجن في ابين

قالت مصادر حقوقية بمحافظة ابين ان شابا في العشرينيات من عمره توفي يوم الجمعة متأثرا بتعذيب شديد تعرض له في احد السجون بمدينة جعار .

وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان الشاب ضبط قبل اسابيع على خلفية اتهامات له بسرقة دراجات نارية لكن اسرته تسلمت جثته يوم الجمعة وعليها اثار تعذيب شديدة .

ولم تعلق السلطات الامنية حول واقعة مقتل هذا الشاب .

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