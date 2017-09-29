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مصادر حقوقية : مقتل شاب تحت وطأة التعذيب بسجن في ابين

صورة الشاب القتيل -عدن الغد
الجمعة 29 سبتمبر 2017 11:26 صباحاً
جعار ((عدن الغد) خاص:

قالت مصادر حقوقية بمحافظة ابين ان شابا في العشرينيات من عمره توفي يوم الجمعة متأثرا بتعذيب شديد تعرض له في احد السجون بمدينة جعار .

وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان الشاب ضبط قبل اسابيع على خلفية اتهامات له بسرقة دراجات نارية لكن اسرته تسلمت جثته يوم الجمعة وعليها اثار تعذيب شديدة .

ولم تعلق السلطات الامنية حول واقعة مقتل هذا الشاب .


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