مصادر حقوقية : مقتل شاب تحت وطأة التعذيب بسجن في ابين

عندما يجلس الانسان مع نفسه ويستعيد ذاكرته القديمة وقارنها بالحاضر وبحسب ما عاشه في ظروف سابقة ولاحقة
عندما توفي عبد الناصر ، كنت صغيرا أعاون أمي في "شرياف " نقد ( حقل) الحنكة الذي يعرفه أهلنا ال عمران .. كان الزمان
حين اجتمعت قيادات المقاومة الجنوبية وغيرها بقاعة فلسطين مع قيادات بالشرعية في أيام وزارة المقال المهندس
يعتبر انعقاد المؤتمرين السنويين لحزبي المحافظين والعمال في بريطانيا في بداية فصل الخريف من كل عام فرصة
حتى لا نصحوا كما صحى ابائنا من قبلنا على واقع الهزيمة وحتى لا نمارس الجهالة ونصفق للجاهلين الذين ضيعوا هذا
سقطت جدران الخجل.. و فرحنا يا فادي.. لم يعد يرعبنا شيء.. فقد يبست فينا عروق الكبرياء.. ليس دفاعا عن فادي و لكن
دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال
ثورةُ تمضى بإيمان على درب المعالي
تسحق الباغي تدك الظلم تأتي
الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظكم الله
لاشك أنك أكثر الناس دراية من ان الأوضاع السياسية والحربية في الوطن
منذ يوليو 94م، لم يفارق الحنين إلى دولة مستقلة خيال القطاع الأوسع من الجنوبيين الذين ما انفكوا يعبرون عن ذلك
- استمعنا لنتيجة التصويت في كردستان، والتي كانت (92%) صوتوا بـ (نعم) للاستقلال.
- رئيس الإقليم برزاني قال:
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