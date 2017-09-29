ناشط في الحراك الجنوبي يدعو لتوحيد لجان تحضيرية لفالية 14 اكتوبر

دعا الناشط في الحراك الجنوبي مدرم ابو سراج الى توحيد لجان تحضيرية بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر واقامة فعالية واحدة .

وجاء ذلك عقب اعلان المجلس الانتقالي اقامة فعالية بهذه المناسبة في حين كانت مكونات اخرى من مجلس الحراك قد اعلنت تشكيل لجان تحضيرية لذات المناسبة .

واضاف قائلا :" اللجنة التحضيرية لمليونية 14 أكتوبر

خطوه طيبه اقدم عليها المجلس الانتقالي ومبشره بالخير طالما انتظرنها طويلا بوجود المجلس الانتقالي في مكانه الطبيعي ضمن مكونات الحراك الجنوبي المؤمنة بتحرير والاستقلال وكانت من خلال مشاركته ضمن اللجنة التحضيرية المعلنة لمليونية 14 أكتوبر القادمة وما تمثله المناسبة من دروس وعبر وتضحيات سطرها أبناء شعبنا الجنوبي .

ونتمنى ان تكتمل الخطوة الطيبة بتوحيد اللجنتين المعلنتين بلجنه واحده وفعالية واحده وساحه وبيان واحد يعبر عن ارادة وتطلعات الجماهير المحتشدة ومن خلفها أبناء شعبنا الجنوبي الابي.

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