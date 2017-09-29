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أنباء عن اتفاق على إعادة تشكيل الحكومة الانقلابية

الجمعة 29 سبتمبر 2017 10:11 صباحاً
( عدن الغد ) الخليج :

تحدثت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع علي صالح، عن اتفاق جديد بينه وبين قيادة جماعة الحوثي بهدف وقف التصعيد المتبادل بين طرفي التحالف الانقلابي. وأفادت المصادر ل«الخليج» بأن اتفاقاً تم التوصل إليه بين الحوثيين والمخلوع صالح يتضمن إعادة تشكيل ما تسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، بتمثيل متماثل بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام مع إضافة شخصيات مستقلة. 

 


وأشارت إلى أن الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة، في حال لم تتغير مواقف أي من الطرفين، يقضي بإلغاء ما تسمى ب«اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة الحوثي، واستمرار الإدارة المشتركة بين طرفي التحالف الانقلابي لسلطة الأمر الواقع عبر ما يسمى ب«المجلس السياسي الأعلى».

 

كما يتضمن الاتفاق التزام الطرفين بالاتفاقيات الأمنية والعسكرية غير المعلنة التي وقعت من قبل ممثلين للحوثيين والرئيس المخلوع، قبل انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.


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تحدثت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع علي صالح، عن اتفاق جديد بينه وبين قيادة جماعة الحوثي بهدف وقف التصعيد المتبادل بين طرفي التحالف




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