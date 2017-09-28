اوضح رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر حول الجدل الذي ثار حول دعواته لتوحيد قوات الجيش في المناطق المحررة .

وقال بن دغر في توضيح تلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه ان مقصده هو توحيد قوات الجيش في المناطق المحررة وفق اساس وطني .

واضاف قائلا :" لا تقولونني مالم أقل، كيف تتصورون ونحن نقاتل العدو ونواجه المخاطر يومياً أننا سندمج وحداتنا العسكرية والأمنية التي حققت انتصاراتنا العسكرية والأمنية مع وحدات معادية، تتواجه يومياً على خط النار ؟ هذه مسألة لا يتصورها عاقل. لا تجعلوا خلافكم معنا حول شكل الدولة ومضمونها ومستقبل اليمن سبباً للشتائم ..

قرارنا واضح وهو قرار دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في المناطق المحررة في ظروف معينة، وعلى أساس مناطقي واضح، وكما تعرفون ويعرف القاصي والداني أي مستوى حاد من الخلافات قد بلغ الأمر بهذه الوحدات، لولا حكمة الرئيس وتعاون الأشقاء في التحالف.

والقرار يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها .. بل إلى كل المناطق المحررة .. وحدات لا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية .. وذلك هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية.

ولم يخضع قرارنا لمزاج فرد، أو حتى هيئة بذاتها، بل جرى حديث مطول فيه منذ عامين تقريباً، بين الرئاسة والحكومة وقادة القوات المسلحة والأمن، ولدى الجميع قناعة تامة بهذا القرار. ويتم تطبيقه بهدف رئيس هو رفع مستوى الإعداد والتكوين والتأهيل في مواجهة العدو وهزيمته.

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر يوضح حول دعوته لدمج وحدات الجيش في المناطق المحررة اوضح رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر حول الجدل الذي ثار حول دعواته لتوحيد قوات الجيش في المناطق المحررة . وقال بن دغر في توضيح تلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه ان مقصده هو القائم بأعمال وزير الداخلية يلتقي فريق عمل من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التقى القائم باعمال وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، اليوم الخميس، بفريق العمل التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ، لمناقشة إنشاء مكتب نائب وزير الداخلية يلتقي فريق عمل من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التقى نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، يوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، بفريق العمل التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ،