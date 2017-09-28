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طيران "التحالف" يستهدف موكب نجل شقيقة "الحوثي" منهياً حياته و30 آخرين

الخميس 28 سبتمبر 2017 08:27 مساءً
( عدن الغد ) وكالات :

لقي قياديان بارزان في قوات الحوثي مصرعهما وأصيب آخرون برفقتهما، ذلك في غارتين لطيران "التحالف" على تجمعات للجماعة بمحافظة حجة خلال الايام القليلة الماضية.

 

وأكدت مصادر ، مقتل مشرف جماعة الحوثي في جبهة ميدي، وقائد قوات الأمن المركزي بمحافظة حجة، العميد عمار أبو خرفشة، في غارة لطيران "التحالف" استهدفت موكبه لحظة مروره على طريق عام بمحافظة حجة.

 

وأشارت ذات المصادر إلى مقتل 7 من مرافقيه وتدمير الجسر الواصل بين مديريتي مستبا وكشر ؛ حيث استهدت سيارته أثناء مرورها على الجسر.

 

ويعد "أبو حرفشه" ابن شقيقة عبد الملك الحوثي زعيم المليشيات الانقلابية الحوثية ، وهو وشقيقه نايف من أبرز قادة المليشيا في المحور الغربي.

 

وفي غارة مماثلة وقعت في جبهة حرض بمحافظة حجة ، أكدت مصادر قبلية ومحلية مقتل مسئول الإمداد والإسناد للجماعة ، أبو أمجد الجبري، إلى جانب 23 آخرين ، وحسب المصادر فقد جاء مقتل "الجبري" بعد شهر من مقتل شقيقه ، أبو راكان الجبري في ذات الجبهة.


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