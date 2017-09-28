الجيش اليمني يتقدّم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة

تقدمت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، نحو مواقع جديدة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة حجة 123 كلم شمال غربصنعاء.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت”، عن مصدر عسكري في المنطقة الخامسة قوله، إن قوات الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة شمال وادي بن عبدالله في مدينة حرض بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية .

وذكر المصدر “أن المعارك التي اندلعت منذ فجر يوم الخميس بين الجيش الوطني والميليشيات، أسفرت عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات، التي فرّت أمام تقدم رجال الجيش الوطني”.

وتمكن الجيش الوطني في 19 أيلول/سبتمبر الحالي مسنودًا بقوات التحالف العربي من التقدم في حرض، والوصول إلى منطقة “الحثيرة” المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعاد أجزاء من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو عام ونصف العام، خلّفت أضرارًا بشرية ومادية كبيرة، فضلاً عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.

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