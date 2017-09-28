قالت منظمة أوكسفام الدولية إن عدد المصابين بتفشي مرض الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 755 ألفا، مما يجعله الأسوأ بالتاريخ.

وصرحت المنظمة اليوم الخميس بأن أزمة الكوليرا التي بدأت منذ خمسة أشهر تعد أكبر تفشٍ مسجل في العالم. وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 2100 وفاة.

وقالت إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا قد يرتفع إلى مليون بحلول نوفمبر المقبل.

وصرح المدير الإنساني لمنظمة "أوكسفام" نايجل تيمينز بأن "اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مضيفا أن الأزمة تزداد سوءا، وأن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين أوجدت ظروفا مثالية لنشر المرض.

والكوليرا من أمراض الجهاز الهضمي، وهي عدوى معوية حادة تسببها بكتيريا تسمى الضمة الكوليرية أو ضمة الكوليرا، ولها فترة حضانة قصيرة.

ويمكن أن ينتشر المرض في المناطق التي لا تعالج فيها مياه المجاري وإمدادات مياه الشرب معالجة كافية.

المزيد في أخبار وتقارير أوكسفام: وباء الكوليرا في اليمن الأسوأ بالتاريخ قالت منظمة أوكسفام الدولية إن عدد المصابين بتفشي مرض الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 755 ألفا، مما يجعله الأسوأ بالتاريخ. وصرحت المنظمة اليوم الخميس بأن أزمة الكوليرا السعودية: الحوثيون وقوات صالح يتبعون أساليب لا أخلاقية تضع المدنيين في دائرة الخطر قالت المملكة العربية السعودية ان جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق "صالح" تتبع أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك شطارة يهاجم بن دغر ويقول:" نحن نائمون لكننا لم نمت قال عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي. وقال رئيس