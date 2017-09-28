السعودية: الحوثيون وقوات صالح يتبعون أساليب لا أخلاقية تضع المدنيين في دائرة الخطر

قالت المملكة العربية السعودية ان جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق "صالح" تتبع أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أية عقوبات.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد المطيري في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن قد بدأت عام 2015م بناءً على طلب من الحكومة الشرعية، حين واجهت تمرداً مسلحاً غير شرعيا عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي وقام بالاستيلاء علي مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد المطيري في كلمة المملكة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.

المزيد في أخبار وتقارير السعودية تؤكد بأن عملية التحالف في اليمن تهدف لإعادة الحكومة الشرعية أكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن بدأت عام 2015 بناء على طلب من حكومتها الشرعية حين واجهت تمردا مسلحا غير شرعي عرقل سير عملية الانتقال السياسي طيران "التحالف" يستهدف موكب نجل شقيقة "الحوثي" منهياً حياته و30 آخرين لقي قياديان بارزان في قوات الحوثي مصرعهما وأصيب آخرون برفقتهما، ذلك في غارتين لطيران "التحالف" على تجمعات للجماعة بمحافظة حجة خلال الايام القليلة الجيش اليمني يتقدّم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة تقدمت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، نحو مواقع جديدة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله