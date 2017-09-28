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السعودية: الحوثيون وقوات صالح يتبعون أساليب لا أخلاقية تضع المدنيين في دائرة الخطر

الخميس 28 سبتمبر 2017 06:31 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

قالت المملكة العربية السعودية ان جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق "صالح" تتبع أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أية عقوبات.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد المطيري في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن قد بدأت عام 2015م بناءً على طلب من الحكومة الشرعية، حين واجهت تمرداً مسلحاً غير شرعيا عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي وقام بالاستيلاء علي مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد المطيري في كلمة المملكة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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