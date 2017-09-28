شطارة يهاجم بن دغر ويقول:" نحن نائمون لكننا لم نمت

قال عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي.

وقال رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الاستاذ لطفي شطارة في منشور بالفيسبوك:"الشرعية التي تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق لاستفزاز الجنوبيين ، لا تستطيع فرض أمر واقع في الجنوب الا اذا استبدلت شعبه بشعب منبطح ومستسلم لها ."

واضاف :" بن دغر الذي يطالب بعودة جيش الشمال الى الجنوب فأنه يحرض لتفجير الاحتقان ، وهذا عمل غير مسؤول ."

وحذر شطارة من استفزاز الجنوبيين من قبل الشرعية واصفا الشعب الجنوبي بالأسد النائم الذي اعتقدت الشرعية انه مات وقال :" لا تستفزوا " الجنوبيين " فأنهم كالأسد النائم الذي اعتقدتم أنه مات."

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