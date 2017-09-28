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في إشارة للجيش في الجنوب.. بن دغر: وجود قوات لا تحمل لون اليمن الكبير تمثل خطرا علينا

الخميس 28 سبتمبر 2017 06:03 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اعتبر رئيس الحكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر ان وجود قوات جنوبية لا تحمل "لون اليمن الكبير" وتدين بالولاء له يمثل "خطرا على اليمن" قائلاً ان "الايام القادمة ستشهد انهاء ذلك".

وفي خطوة ستهدم كل ما بناه الجنوبيين من استقلالية في الامن والجيش في فترة ما بعد الغزو الثاني بعد ان حرروا مناطقهم قال بن دغر انهم سيدمجون جميع الوحدات العسكرية في اليمن وسيجعلونها "بلون اليمن الكبير" حد تعبيره، في اشارة الى استقدام القوات التي بمارب وغيرها والتي يسطر عليها الاخوان للجنوب مرة اخرى.

وأضاف بن دغر محددا الاماكن التي سيتم فيها تجميع القوات محددا وقت ذلك بالقريب قائلا :"أعددنا قاعدة العند والكلية العسكرية لهذه المهمة وكذلك المكلا، وسنرى قريباً برنامجاً ملموساً في هذا الاتجاه".

وافصح بن دغر عن الهدف السياسي من ذلك وهو "خطر على امنهم" اي حكومة الشرعية كنتيجة لبقاء الوحدات كما هي عليه قائلا: "إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا".

وجاء في نص فقرات لبن دغر خصت الجيش في كلمة في الحفل الخطابي والفني بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر الذي أقيم في العاصمة عدن: "سنعمل بكل طاقتنا على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا فتلك مهمة وطنية كبرى، وسنبدأ خلال الأيام القادمة بدمج الوحدات العسكرية التي نشأت في ظروف معينة في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد هو لون اليمن الكبير، إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا، وعلينا أن نوقف هذا الخطر.

لقد وعدنا بالتقدم نحو هذا الهدف، وقد أعددنا قاعدة العند والكلية العسكرية لهذه المهمة وكذلك المكلا، وسنرى قريباً برنامجاً ملموساً في هذا الاتجاه.

وأثارت تصريحات بن دغر موجه من الغضب لدى الجنوبيينن، مطالبين برد أقوى من القيادات الجنوبية وخصوصا المجلس الانتقالي الجنوبي.


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تعليقات القراء
279648
[1] بن دغر الثعلب
الخميس 28 سبتمبر 2017
محمد الحضرمي | الشارقة
اذا اردة جيش يحمل لون اليمن الكبير اذهب الي صنعاء ياوغد

279648
[2] بن دغر نجس
الخميس 28 سبتمبر 2017
شمسون | حضرموت
لاتلوموا الرجل هو صادق لأنه ما يستطيع أن يبقى أو يعيش الا في ضل الوحده المشئومه الرجل صادق معكم أدا مافى جيش دحباشى يحميه في عدن سينتهى وسيتحاسب على الأول والأخر وكدلك الدنبوع لايستطيعوا الحكم الافى حماية الدحابشه وغيرها سيفقدوا كل شى يعنى تريدوا أنفسكم أشطر منهم هده هي الحقائق كلن يرتب لنفسه مفروض أن تستعدوا لليوم الأسود الاتى لانه أي خطأ منكم أنتهيتوا



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