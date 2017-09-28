في إشارة للجيش في الجنوب.. بن دغر: وجود قوات لا تحمل لون اليمن الكبير تمثل خطرا علينا

اعتبر رئيس الحكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر ان وجود قوات جنوبية لا تحمل "لون اليمن الكبير" وتدين بالولاء له يمثل "خطرا على اليمن" قائلاً ان "الايام القادمة ستشهد انهاء ذلك".

وفي خطوة ستهدم كل ما بناه الجنوبيين من استقلالية في الامن والجيش في فترة ما بعد الغزو الثاني بعد ان حرروا مناطقهم قال بن دغر انهم سيدمجون جميع الوحدات العسكرية في اليمن وسيجعلونها "بلون اليمن الكبير" حد تعبيره، في اشارة الى استقدام القوات التي بمارب وغيرها والتي يسطر عليها الاخوان للجنوب مرة اخرى.

وأضاف بن دغر محددا الاماكن التي سيتم فيها تجميع القوات محددا وقت ذلك بالقريب قائلا :"أعددنا قاعدة العند والكلية العسكرية لهذه المهمة وكذلك المكلا، وسنرى قريباً برنامجاً ملموساً في هذا الاتجاه".

وافصح بن دغر عن الهدف السياسي من ذلك وهو "خطر على امنهم" اي حكومة الشرعية كنتيجة لبقاء الوحدات كما هي عليه قائلا: "إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا".

وجاء في نص فقرات لبن دغر خصت الجيش في كلمة في الحفل الخطابي والفني بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر الذي أقيم في العاصمة عدن: "سنعمل بكل طاقتنا على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا فتلك مهمة وطنية كبرى، وسنبدأ خلال الأيام القادمة بدمج الوحدات العسكرية التي نشأت في ظروف معينة في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد هو لون اليمن الكبير، إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا، وعلينا أن نوقف هذا الخطر.

لقد وعدنا بالتقدم نحو هذا الهدف، وقد أعددنا قاعدة العند والكلية العسكرية لهذه المهمة وكذلك المكلا، وسنرى قريباً برنامجاً ملموساً في هذا الاتجاه.

وأثارت تصريحات بن دغر موجه من الغضب لدى الجنوبيينن، مطالبين برد أقوى من القيادات الجنوبية وخصوصا المجلس الانتقالي الجنوبي.

المزيد في أخبار وتقارير أوكسفام: وباء الكوليرا في اليمن الأسوأ بالتاريخ قالت منظمة أوكسفام الدولية إن عدد المصابين بتفشي مرض الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 755 ألفا، مما يجعله الأسوأ بالتاريخ. وصرحت المنظمة اليوم الخميس بأن أزمة الكوليرا السعودية: الحوثيون وقوات صالح يتبعون أساليب لا أخلاقية تضع المدنيين في دائرة الخطر قالت المملكة العربية السعودية ان جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق "صالح" تتبع أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك شطارة يهاجم بن دغر ويقول:" نحن نائمون لكننا لم نمت قال عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي. وقال رئيس

تعليقات القراء





