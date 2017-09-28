عضو بالمجلس الانتقالي مخاطبا الشرعية: لا تستفزوا الجنوبيين فأنهم كالأسد النائم الذي اعتقدتم أنه مات
عدن (عدن الغد) خاص:
قال عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي ان "الشرعية تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق" معبر عن عدم قدرتها على فرض امر واقع على الجنوب بوجود الشعب الجنوبي.
وقال رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة في منشور على صفحته "بالفيسبوك": "الشرعية التي تهنجم من مساحة مغلقة في معاشيق لاستفزاز الجنوبيين، لا تستطيع فرض أمر واقع في الجنوب الا اذا استبدلت شعبه بشعب منبطح ومستسلم لها".
واضاف شطارة في اول رد رسمي للمجلس الانتقالي على تهديدات رئيس الحكومة الشرعية للجنوبيين: "بن دغر الذي يطالب بعودة جيش الشمال الى الجنوب فأنه يحرض لتفجير الاحتقان، وهذا عمل غير مسؤول".
وحذر شطارة من استفزاز الجنوبيين من قبل الشرعية واصفا الشعب الجنوبي بالأسد النائم الذي اعتقدت الشرعية انه مات، قائلا: "لا تستفزوا الجنوبيين فأنهم كالأسد النائم الذي اعتقدتم أنه مات".
وكان رئيس حكومة الشرعية قد كشف عن خطة عسكرية لاستقدام قوات شمالية الى الجنوب ما فجر غضب في وسائل التواصل الاجتماعي وردود افعال شعبية تحذر من "غزو شمالي ثالث" وتدعو الشعب لليقظة.
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