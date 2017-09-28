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قيادي بالحراك الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر الاخيرة

طفلة جنوبية تحمل علم دولة الجنوب في إحدى الفعاليات بالعاصمة عدن
الخميس 28 سبتمبر 2017 05:19 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

رد القيادي في الحراك الجنوبي الاخ مهدي محمد علي البوكري على تصريحات بن دغر الاخيرة حول استدعائه لافراد القوات المسلحة المنتمون للمحافظات الشمالية ودمجهم مع الافراد الجنوبيون.

واعتبر القيادي مهدي البوكري ان تصريح بن دغر الاخير استفزازآ واضح ومتعمد لاراده شعب الجنوب الحر ونضاله وتضحياته في استعاده دولته الجنوبية واستقلالها.

واكد القيادي الجنوبي مهدي البوكري ان تصريحات بن دغر تعتبر احتقارآ لانهار من دماء الشهداء وآنيين الجرحى الجنوبيين التي بدمائهم الزكية والطاهرة سقوا ارض الجنوب ورووا شجرة الحرية والعزة والكرامة.

وأردف القيادي مهدي البوكري بقوله "يا بن دغر وكل اعضاء حكومة المعاشيق تذكروا انه بفضل دماء شهدائنا وانيين جرحانا عدتم الى عاصمتها الجنوبية عدن.. اهكذا تقابلوا وفاء ابناء جنوبنا الابي بعوده جنود الاحتلال مجددا الى ارض الجنوب.. اهكذا تردون جميل شعب الجنوب لكم بتصريحاتكم لاجل عودة من قتلوا كوادرنا الجنوبية ومن سفكوا دماء شبابنا وابطالنا في كل حارة من حارات جنوبنا الغالي".

وخاطب البوكري شعب الجنوب قائلا: "اتنفضوا يا ابناء الاحرار واشعلوا نيران براكينكم ضد بن دغر قبل ان يقع الفاس بالراس وقبل ان تعضوا اصابع الندم".

وفي ختام تصريحه ناشد القيادي البوكري قياده المجلس الانتقالي ممثله باللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس بالتدخل لوقف كل هذه المخططات والمؤامرات التي تديرها حكومة المعاشيق والتي ينفذها بن دغر علئ تراب ارضنا الجنوبية.

 

*من أنعم الزغير البوكري


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