أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس دائرة العمل الجماهيري عقيل العطاس أهمية إحياء العمل الجماهيري في إطار الأحياء الشعبية والمديريات والمحافظات في عموم الجنوب، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة الجنوب أرضا وإنسانا.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع الذي تم يوم أمس الأربعاء 27 سبتمبر 2017، ودعت إليه دائرة العمل الجماهيري في المجلس الانتقالي الجنوبي- بهدف وضع خطة شاملة لتوحيد الجهود على كل الصعد والتهيئة لتشكيل لجنة خاصة بالفعاليات والاحتفالات لها صفة الاستمرارية وتتبع دائرة العمل الجماهيري، لا سيما الأنشطة والفعاليات والاحتفالات الرسمية المقبلة الخاصة بالذكرى الـ(54) لثورة الـ(14 ) أكتوبر المجيدة، وكذا احتفالية اليوبيل الفضي بالذكرى الـ(50) للاستقلال الوطني الأول في الـ(30) من نوفمبر المقبل.

وفي اللقاء الذي حضره عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي م/ عدنان الكاف، والعميد ناصر السعدي، بالإضافة إلى تنسيقيات المجلس، وعدد من رواد العمل الثوري والجماهيري وشخصيات أكاديمية وممثلين عن المكونات السياسية والرياضية- استعرضت العديد من المقترحات بهدف تفعيل العمل الجماهيري، وأكدت جميعها على أن الأولوية لابد أن تكون لتصحيح اختلالات الوضع القائم في الجنوب منذ عقود و اقتلاع الفساد وإيقاف العبث اليومي ضد المواطنين ومعاناتهم للحصول على الخدمات والرواتب، وهي أهداف يصبو كل مواطن حرّ شريف إلى تحقيقها.

من جانبه أشاد المهندس عدنان الكاف هذه الخطوة العملية لدائرة العمل الجماهيري والتي تأتي ضمن خطوات ثابتة يخطوها المجلس الانتقالي الجنوبي نحو تحقيق تطلعات الشارع الجنوبي واستكمال بناء الهيكل التنظيمي للدوائر العاملة والهيئات المساندة للمجلس

المزيد في أخبار وتقارير دائرة العمل الجماهيري بالمجلس الانتقالي تبدأ بتشكيل لجنة خاصة بالفعاليات الجماهيرية أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس دائرة العمل الجماهيري عقيل العطاس أهمية إحياء العمل الجماهيري في إطار الأحياء الشعبية والمديريات والمحافظات في بن دغر: الانقلاب على الدولة لم يتمكن من اسقاط الجمهورية قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر " إن انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية وعلى الدولة، لم يتمكن من اسقاط الجمهورية، كما أراد هؤلاء وإن استولوا على عاصمتها".وأكد الحوثيون ينفون صلتهم باختطاف خبير نفط أمريكي بصنعاء نفي الحوثيون احتجاز مواطن أمريكي يعمل في شركة صافر النفطية بصنعاء.، وقال الحوثيون في بيان لهم إن مسلحين مجهولين اختطفوا الخبير الأمريكي "برتش" في صنعاء. وذكرت