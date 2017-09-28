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دائرة العمل الجماهيري بالمجلس الانتقالي تبدأ بتشكيل لجنة خاصة بالفعاليات الجماهيرية

أشاد المهندس عدنان الكاف هذه الخطوة العملية لدائرة العمل الجماهيري والتي تأتي ضمن خطوات ثابتة يخطوها المجلس الانتقالي الجنوبي نحو تحقيق تطلعات الشارع الجنوبي
الخميس 28 سبتمبر 2017 04:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس دائرة العمل الجماهيري عقيل العطاس أهمية إحياء العمل الجماهيري في إطار الأحياء الشعبية والمديريات والمحافظات في عموم الجنوب، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة الجنوب أرضا وإنسانا.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع الذي تم يوم أمس الأربعاء 27 سبتمبر 2017، ودعت إليه دائرة العمل الجماهيري في المجلس الانتقالي الجنوبي- بهدف وضع خطة شاملة لتوحيد الجهود على كل الصعد والتهيئة لتشكيل لجنة خاصة بالفعاليات والاحتفالات لها صفة الاستمرارية وتتبع دائرة العمل الجماهيري، لا سيما الأنشطة والفعاليات والاحتفالات الرسمية المقبلة الخاصة بالذكرى الـ(54) لثورة الـ(14 ) أكتوبر المجيدة، وكذا احتفالية اليوبيل الفضي بالذكرى الـ(50) للاستقلال الوطني الأول في الـ(30) من نوفمبر المقبل.

وفي اللقاء الذي حضره عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي م/ عدنان الكاف، والعميد ناصر السعدي، بالإضافة إلى تنسيقيات المجلس، وعدد من رواد العمل الثوري والجماهيري وشخصيات أكاديمية وممثلين عن المكونات السياسية والرياضية- استعرضت العديد من المقترحات بهدف تفعيل العمل الجماهيري، وأكدت جميعها على أن الأولوية لابد أن تكون لتصحيح اختلالات الوضع القائم في الجنوب منذ عقود و اقتلاع الفساد وإيقاف العبث اليومي ضد المواطنين ومعاناتهم للحصول على الخدمات والرواتب، وهي أهداف يصبو كل مواطن حرّ شريف إلى تحقيقها.

من جانبه أشاد المهندس عدنان الكاف هذه الخطوة العملية لدائرة العمل الجماهيري والتي تأتي ضمن خطوات ثابتة يخطوها المجلس الانتقالي الجنوبي نحو تحقيق تطلعات الشارع الجنوبي واستكمال بناء الهيكل التنظيمي للدوائر العاملة والهيئات المساندة للمجلس


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دائرة العمل الجماهيري بالمجلس الانتقالي تبدأ بتشكيل لجنة خاصة بالفعاليات الجماهيرية
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس دائرة العمل الجماهيري عقيل العطاس أهمية إحياء العمل الجماهيري في إطار الأحياء الشعبية والمديريات والمحافظات في
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