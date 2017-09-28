الحوثيون ينفون صلتهم باختطاف خبير نفط أمريكي بصنعاء

نفي الحوثيون احتجاز مواطن أمريكي يعمل في شركة صافر النفطية بصنعاء.،

وقال الحوثيون في بيان لهم إن مسلحين مجهولين اختطفوا الخبير الأمريكي "برتش" في صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون مساء أمس الأربعاء أن عصابة مسلحة كانت وراء خطف برتش، وأضافت أن قوات الأمن تتعقب الخاطفين.

وقالت زوجة داني لافون برتش اليمنية نادية، في وقت سابق هذا الأسبوع إن زوجها احتجز يوم السبت بعد أن اصطحب أطفالهما إلى المدرسة.

وأضافت أنه يعمل في اليمن منذ أواخر الثمانينيات ويعمل حاليا لدى شركة صافر النفطية.

ومضت إلى القول “ليست له أي مشاكل أو نزاعات مع أحد ولهذا السبب لم يرحل مثلما فعل آخرون، أطلب إطلاق سراح زوجي وعودته سالمًا لي”.

وقال زملاء برتش وهو مهندس يعمل في اليمن منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، يوم الاثنين إن قوات الحوثيين احتجزته في صنعاء.

وفي وقت سابق علق مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية على خطف برتش قائلا “إن الوزارة على علم بالواقعة وإنها قلقة بشأن الأنباء عن اختفاء برتش”.

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