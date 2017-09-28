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تعقد بعدن .. حلقة نقاش لمناقشة اوسع استطلاع رأي عن #المجلس_الانتقالي

الخميس 28 سبتمبر 2017 02:55 مساءً
(عدن الغد) خاص:حسين الحنشي:

تستعد نخبة من السياسيين والاعلاميين والاكاديميين لمناقشة اوسع استطلاع رأي اعده مركز متخصص ومستقل عن المحلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت ادارة مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء وهو مركز مستقل ينشط بعدن ان الاستطلاع الذي اعده المركز على مدى اشهر وبطرق تلبي المعايير العلمية في استطلاعات الرأي والاستبيانات سيناقش في حلقة نقاش ستقام بمقر المركز بخور مكسر بمشاركة نخبوية.

وقال المدير التنفيذي للمركز الاستاذ نوار ابكر :"الثلاثاء لقادم سيناقش نخبة من السياسيين والاكاديميين والاعلاميين اوسع استطلاع رأي اعد بطريقة علمية حول المجلس الانتقالي الجنوبي شمل كل الابعاد وبحرية مطلقة وعبر استمارات قدمت ست شرائح هي :

1الدوائر الحكومية والامنية

2 مكونات الحراك الجنوبي

.3 جامعة عدن

.4 نخبة من الاعلاميين الجنوبيين

.5 شباب مستقل

.6 منظمات مجتمع مدني".

 

وأضاف ابكر:" تمت عملية جمع وفرز وتنسيق بيانات الاستطلاع  عبر فريق نزول ميداني واستمارة وفق المعايير العلمية في استطلاعات الرأي والاستبيانات والاستفتاء كما طرحت استمارة الكترونية للمهتمين كذلك."

 

واكمل :" ستقدم اوراق عن الاستطلاع من قبل الدكتور محمد علي ناصر رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن والاستاذ لطفي شطارة رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الانتقالي ومحلل سياسي مستقل كذلك وستناقش من قبل نخبة مهتمة وستنشر النتائج ومخرجات الورشة في الصحف المحلية."

 

ومن المرجح ان يكون استطلاع الرأي ونتائجه بمثابة استفتاء على مستقبل المجلس الانتقالي في تزامن مع موجه استطلاعات للرأي واستفتاءات تقرير مصير في المنطقة والعالم وان كانت بشكل اوسع واكثر رسمية غير ان وضع اليمن يضع هذا الاستطلاع كمؤشر على مستقبل المجلس الذي شكل بعد تفويض شعبي.


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