وزارة الشباب والرياضة اليمنية تكرم الأمين لعام لجمعية الكشافة الكويتيه بدرع الوزارة

في مشهد جسد عمق العلاقات بين دولتي اليمن والكويت وبحضور الوفد اليمني المشارك بالملتقى الاعلامي لدولة الكويت تم تكريم الأمين العام لجمعية الكشافة الكويتية القائد إبراهيم سكين الكندري في مبنى جمعية الكشافة الكويتية .

وقام مدير عام التأهيل والتدريب بوزارة الشباب والرياضة اليمنية ورئيس الوفد الاعلامي المشارك في الملتقى بتسليم درع تذكارية مقدم من وزارة الشباب والرياضة اليمنية كنوع من الشكر والامتنان لكل الجهود التي بذلها القائد ابراهيم سكين الكندري للوفد اليمني وفتح المجال للتعاون المشترك في الفترات القادمه بين جمعيتي الكشافة اليمنية والكويتية.

وعبر الأمين العام لجمعية الكشافة الكويتية القائد إبراهيم سكين الكندري عن سعادته بهذا التكريم شاكراً جهود وزارة الشباب والرياضة على ما تقوم به من أنشطة ممتازة نظراً لصعوبة الوضع حالياً .

شاكراً جهود الشباب في حضورهم الملتقى التطبيقي الأول للصم الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية برعاية جمعية جمعية الكشافة الكويتية بدولة الكويت شاكراً تسليمه هذا الدرع الذي اعتبره رمز يدل على عظمة اليمنيين ورقي اخلاقهم.

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حضر اللقاء الشيخ عبدالغني عبيد العمري إمام وخطيب في وزارة الاوقاف الكويتية, والناشط الأجتماعي الأستاذ محمد مثنى الشعيبي,والكابتن مراد أحمد عثمان لاعب نادي الميناء سابقاً.

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