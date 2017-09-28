اتهمت هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي وصالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وحرمان السكان المحتاجين لها وتقييد حركة المرضى وموظفي الإغاثة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن جماعة الحوثي وصالح كررت زراعة الألغام الأرضية في تعز، مما أعاق وصول عمال الإغاثة إليها، كما منعت في فبراير الماضي قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة من دخول مدينة تعز.

وأكدت هيومن رايتس أن قوات التحالف بقيادة السعودية فرضت قيوداً على الواردات إلى اليمن، وإيقاف السلع الواردة إلى الموانئ البحرية التي تسيطر عليها قوات الحوثي وصالح.

وأشارت الى ان المليشيا أحبطت مرارا وتكرارا الجهود الإنسانية لتوفير اللقاحات، منها اللقاحات المخصصة للأطفال.

وأوضحت أنه في أكتوبر 2016، رفضت المليشيا مرارا السماح لطائرة تحمل اللقاحات بالهبوط في صنعاء، ما أجبرها على العودة إلى نقطة انطلاقها رغم المفاوضات السابقة مع وكالات الإغاثة ووزارة الصحة.

وفي نوفمبر 2016، هاجم 11 مقاتلا مسلحا من المليشيا مباني وزارة الصحة في صنعاء، هاجموا حارسا، وأخذوا 5 مركبات، من بينها شاحنتا تبريد كانت الوكالات الإنسانية وفرتها للقاحات التي تحتاج إلى تخزين بارد.

كذلك، منعت المليشيا و صادرت المعونات الغذائية. وقال مسؤول "كلما تلقت المنظمة تمويلا وترغب في البدء بتنفيذ نشاط، يبدأ الحوثيون بالابتزاز، ومنع العمل إلى أن تقدم لهم المال أو تمنح المال إلى منظمة محلية تابعة لهم حتى يستطيع الحوثيون أخذها بسهولة".

كما فرضت المليشيا قيودا مشددة على التحركات الداخلية للموظفين الدوليين واليمنيين في المنظمات الإنسانية.

المزيد في أخبار وتقارير وزارة الشباب والرياضة اليمنية تكرم الأمين لعام لجمعية الكشافة الكويتيه بدرع الوزارة في مشهد جسد عمق العلاقات بين دولتي اليمن والكويت وبحضور الوفد اليمني المشارك بالملتقى الاعلامي لدولة الكويت تم تكريم الأمين العام لجمعية الكشافة الكويتية هيومن رايتس: الحوثيون يعرقلون المساعدات ويبتزون المنظمات ويمنعون عملها اتهمت هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي وصالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وحرمان السكان المحتاجين لها وتقييد حركة المرضى وموظفي الإغاثة. وقالت المنظمة، المخلافي: صالح أصبح مجرد أداة بيد الحوثيين وكلمته الأخيرة "هوجاء" قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور " عبدالملك المخلافي " أن التحالف بين الحوثيين وعلي صالح مستمر على رغم الخلافات الحقيقية. ورد " المخلافي " في تصريح لجريدة