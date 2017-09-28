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المخلافي: صالح أصبح مجرد أداة بيد الحوثيين وكلمته الأخيرة "هوجاء"

الخميس 28 سبتمبر 2017 12:23 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور " عبدالملك المخلافي " أن التحالف بين الحوثيين وعلي صالح مستمر على رغم الخلافات الحقيقية.

ورد " المخلافي " في تصريح لجريدة الحياة اللندنية على خطاب الرئيس السابق الأخيرة في ذكرى 26 سبتمبر واصفاً إياها  بـ «الهوجاء» و «غير المسؤولة»، مشيراً إلى أنها تنم عن عدم إلمام بالأوضاع الحالية في اليمن.

وأكد الوزير " المخلافي " أن علي صالح مجرد أداة للحوثيين على رغم خلافه معهم، وهو لا يملك قراراً مستقلاً، كما أنه فاقد الأهلية والقدرة على رؤية الأمور في شكل صائب».

وأضاف: «تصريحاته تؤكد أن طرفي الحرب مجموعة واحدة في موقفها ضد السلام واستمرار الحرب، بدليل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تنم عن عدم إدراك للوضع الذي وصلت إليه البلاد».

وشدد على أن الإشارة إلى قرارات السلام والجهود الدولية تكشف عدم إدراكه حقيقة ما دار ويدور في اليمن.

وأوضح المخلافي أن التحالف بين الطرفين مستمر على رغم الخلافات الحقيقية، «وحتى حين برزت الخلافات بين طرفي الانقلاب فإنها كانت حول نصيب كل واحد منهما من الكعكة المسروقة من اليمن، وليس حول السلام وحقوق المواطنين»، مؤكداً أن خلاف علي صالح مع الحوثيين هو عدم التزامهم الاتفاقات بينهم وتقاسم السلطة، وليس مصالح الشعب اليمني، بل المصالح الشخصية والحزبية.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعلن رفضه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقع عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011، وكذلك القرار الأممي رقم 2216 الذي وصفه بأنه حرب على اليمن، على حد قوله.


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