قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور " عبدالملك المخلافي " أن التحالف بين الحوثيين وعلي صالح مستمر على رغم الخلافات الحقيقية.

ورد " المخلافي " في تصريح لجريدة الحياة اللندنية على خطاب الرئيس السابق الأخيرة في ذكرى 26 سبتمبر واصفاً إياها بـ «الهوجاء» و «غير المسؤولة»، مشيراً إلى أنها تنم عن عدم إلمام بالأوضاع الحالية في اليمن.

وأكد الوزير " المخلافي " أن علي صالح مجرد أداة للحوثيين على رغم خلافه معهم، وهو لا يملك قراراً مستقلاً، كما أنه فاقد الأهلية والقدرة على رؤية الأمور في شكل صائب».

وأضاف: «تصريحاته تؤكد أن طرفي الحرب مجموعة واحدة في موقفها ضد السلام واستمرار الحرب، بدليل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تنم عن عدم إدراك للوضع الذي وصلت إليه البلاد».

وشدد على أن الإشارة إلى قرارات السلام والجهود الدولية تكشف عدم إدراكه حقيقة ما دار ويدور في اليمن.

وأوضح المخلافي أن التحالف بين الطرفين مستمر على رغم الخلافات الحقيقية، «وحتى حين برزت الخلافات بين طرفي الانقلاب فإنها كانت حول نصيب كل واحد منهما من الكعكة المسروقة من اليمن، وليس حول السلام وحقوق المواطنين»، مؤكداً أن خلاف علي صالح مع الحوثيين هو عدم التزامهم الاتفاقات بينهم وتقاسم السلطة، وليس مصالح الشعب اليمني، بل المصالح الشخصية والحزبية.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعلن رفضه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقع عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011، وكذلك القرار الأممي رقم 2216 الذي وصفه بأنه حرب على اليمن، على حد قوله.

المزيد في أخبار وتقارير هيومن رايتس: الحوثيون يعرقلون المساعدات ويبتزون المنظمات ويمنعون عملها اتهمت هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي وصالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وحرمان السكان المحتاجين لها وتقييد حركة المرضى وموظفي الإغاثة. وقالت المنظمة، المخلافي: صالح أصبح مجرد أداة بيد الحوثيين وكلمته الأخيرة "هوجاء" قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور " عبدالملك المخلافي " أن التحالف بين الحوثيين وعلي صالح مستمر على رغم الخلافات الحقيقية. ورد " المخلافي " في تصريح لجريدة السفارة اليمنية بالرياض .. تقيم حفل خطابي وفني بمناسبة العيد 55 لثورة 26 سبتمبر أقامت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية ، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة. وفي الحفل الذي حضره