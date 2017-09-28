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السفارة اليمنية بالرياض .. تقيم حفل خطابي وفني بمناسبة العيد 55 لثورة 26 سبتمبر

الخميس 28 سبتمبر 2017 11:59 صباحاً
الرياض(عدن الغد)خاص:

أقامت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية ، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وفي الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادة وأبناء الجالية اليمنية بالمملكة برعاية سعادة السفير الدكتور (شائع محسن الزنداني)

القى المستشار الإعلامي بالسفارة (عارف أبوحاتم) كلمة بالنيابة عن السفير ، أكد فيها على صمود ثورة 26 سبتمبر وخلود أهدافها ومبادئها السامية.

وقال : إن ثورة 26سبتمبر من أكثر الثورات في التاريخ الإنساني جرأة لأنها لم تستهدف اسقاط نظام سياسي فقط ، بل اسقاط نظام يعتقد أنه يستمد شرعيته من الله..مشيداً بالدور النضالي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مجابهة دعاة الإمامية والسلالية.

وأكد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي ، في كلمته التي القاها في الحفل على صمود المقاومة حتى الانتصار لكل أهداف سبتمبر وأكتوبر وعودة الشرعية إلى عاصمة اليمن الموحد.

تخلل الحفل عدد من الوصلات الغنائية الوطنية والقصائد الشعرية لأبناء الجالية ، بالإضافة إلى كلمة أطفال اليمن القتها الطفلة ندى الأهدل.

* من فهدالتركي


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السفارة اليمنية بالرياض .. تقيم حفل خطابي وفني بمناسبة العيد 55 لثورة 26 سبتمبر
أقامت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية ، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة. وفي الحفل الذي حضره




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