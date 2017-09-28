أقامت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية ، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وفي الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادة وأبناء الجالية اليمنية بالمملكة برعاية سعادة السفير الدكتور (شائع محسن الزنداني)

القى المستشار الإعلامي بالسفارة (عارف أبوحاتم) كلمة بالنيابة عن السفير ، أكد فيها على صمود ثورة 26 سبتمبر وخلود أهدافها ومبادئها السامية.

وقال : إن ثورة 26سبتمبر من أكثر الثورات في التاريخ الإنساني جرأة لأنها لم تستهدف اسقاط نظام سياسي فقط ، بل اسقاط نظام يعتقد أنه يستمد شرعيته من الله..مشيداً بالدور النضالي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مجابهة دعاة الإمامية والسلالية.

وأكد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي ، في كلمته التي القاها في الحفل على صمود المقاومة حتى الانتصار لكل أهداف سبتمبر وأكتوبر وعودة الشرعية إلى عاصمة اليمن الموحد.

تخلل الحفل عدد من الوصلات الغنائية الوطنية والقصائد الشعرية لأبناء الجالية ، بالإضافة إلى كلمة أطفال اليمن القتها الطفلة ندى الأهدل.

* من فهدالتركي

المزيد في أخبار وتقارير هيومن رايتس: الحوثيون يعرقلون المساعدات ويبتزون المنظمات ويمنعون عملها اتهمت هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي وصالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وحرمان السكان المحتاجين لها وتقييد حركة المرضى وموظفي الإغاثة. وقالت المنظمة، المخلافي: صالح أصبح مجرد أداة بيد الحوثيين وكلمته الأخيرة "هوجاء" قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور " عبدالملك المخلافي " أن التحالف بين الحوثيين وعلي صالح مستمر على رغم الخلافات الحقيقية. ورد " المخلافي " في تصريح لجريدة السفارة اليمنية بالرياض .. تقيم حفل خطابي وفني بمناسبة العيد 55 لثورة 26 سبتمبر أقامت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية ، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة. وفي الحفل الذي حضره