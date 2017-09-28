طيران التحالف يستهدف ورشة لتجميع الآليات العسكرية شرق الحديدة
الخميس 28 سبتمبر 2017 11:23 صباحاً
الحديدة (عدن الغد) خاص:
الحديدة (عدن الغد) خاص:
شن طيران التحالف العربي فجر اليوم الخميس غارة على احدى الورش التابعة لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
ونقلت مصادر إعلامية عن شهود عيان ان الغارة استهدفت ورشة يتخذها الحوثيين وقوات صالح لتجميع وصيانة وتركيب الآليات والعربات العسكرية في الحديدة.
واستهدفت الغارة الورشة الواقعة في جولة الاقرعي بشارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة.
واضافوا ان اكثر من سبعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء الغارة، فيما دمرت جميع الآليات الموجودة في الورشة.
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