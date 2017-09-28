طيران التحالف يستهدف ورشة لتجميع الآليات العسكرية شرق الحديدة

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر الرئيس هادي ( أنصف الجنوب قبل اكتمال المؤامرة عليك ) !! الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظكم الله لاشك أنك أكثر الناس دراية من ان الأوضاع السياسية والحربية في الوطن

منصور صالح الجنوب والدرس الكردي منذ يوليو 94م، لم يفارق الحنين إلى دولة مستقلة خيال القطاع الأوسع من الجنوبيين الذين ما انفكوا يعبرون عن ذلك

محمد عبدالله الصلاحي على خُطى الأكراد، استعادة دولة الجنوب؟ - استمعنا لنتيجة التصويت في كردستان، والتي كانت (92%) صوتوا بـ (نعم) للاستقلال. - رئيس الإقليم برزاني قال:

سعيد الحسيني قضية الجنوب بين الشرعية الجنوبية و الشمالية الانقلابية !! ان ما يؤسف حقا بأننا في الجنوب لم نستطع الاستفادة من الماضي ونتجاوزه لكي نستوعب المتغيرات السياسية في حاضر

فهد البرشاء حتى يكون عاماً دراسياً ناجحاً لا أنكر أن تراكمات الماضي وسلبياته تلعب دوراً رئيسياً في تدني مستوى التعليم وتفشي عدد من الظواهر السلبية

سامي الكاف معركة الحاضر للانتقال إلى المستقبل أكثر من سجل موقف الممتعض و الرافض لكل الإجراءات التي تحاول إفساح المجال للسعوديين لمغادرة مربع السيطرة على

عبد الكريم سالم السعدي ثورة الجنوب (جرائم دون محاسبة ) !! في مذكراته قال الرئيس المصري الراحل محمد نجيب الفصل التاسع .. ( أنصار الثورة كانوا أشد ضررا عليها من أعدائها )

مروان الجوبعي يوميات العم سالم (القضية الكردية) أخذ علبة الماء وشرب منها، ثم أعادها إلى مكانها ومسح شاربيه وبدأ الحديث مجددا: "الشعب الكردستاني يستحق وهنيئًا