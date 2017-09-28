عبود خواجة يدعو للقصاص من قتلة امراة مسنة بلحج

دعا الفنان الجنوبي البارز "عبود خواجة" إلى القصاص من قتلة امراة مسنة بلحج قتلت قبل أيام برصاص جنود امن .

وقال خواجة في رسالة صوتية تلقتها صحيفة "عدن الغد" انه يجب القصاص من قتلة المراة التي قتلت بمنزلها بمنطقة بير حيدره .

وقال "خواجه في رسالته :"نشجب ونستنكر هذه الجريمة بحق المرأة المسنه في بير حيدره في محافظه لحج ،مديرية تبن ونرفع صوتنا عاليا مع كل الشرفاء من أبناء الجنوب من اجل معاقبة الذين قاموا بهذا العمل الجبان والذين للأسف يتحدثون باسم المقاومة الجنوبية وهم بعيدا عن هذا الحق ولا نعتقد بأنهم حتى يستحقوا الحديث عنهم بأنهم مقاومة الجنوبية.

وتابع بالقول :" هؤلاء قتله مأجورون لأنهم يقوموا بقتل وسحب أمراه وعدم احترام شيبها وعدم احترام مكانتها يعني في كبر سنها إلى طقم عسكري أو إلى غيره من باب التهديد وإطلاق الرصاص عليها فهذه جريمة لا يقبلها إنسان ولا يقبلها أي عرف ولا دين سماوي.

وأضاف بالقول :" لهذا نطالب بالقصاص من هؤلاء من أطلق النار يتحمل ومن جاء وقام بتعذيب هذه المرأة أيضا يتحمل مسئوليه ومن علم هؤلاء الاستهتار بأرواح الناس وان انتم القوه الوحيدة في الأرض لابد أنكم انتو تكونوا تبطشوا هذا لكلام نحن لم نناضل من اجله ونطالب الشعب الجنوبي كافه الالتفاف حول هذه القضية لكي لا تكرر في أماكن أخرى لان المجموعة هذه نفسها قد توجه لها النصح عن طريق تعاملها عن طريق همجيتها في التعامل مع الناس وخصوصا المواطنين البسطاء.

واختتم بالقول :"نرجو من الجميع الالتفاف حول هذه القضية والمطالبة بالقصاص والمحاكمة العلنية لا نقبل محاكمه في معسكر كذا ولا في إدارة امن كذا نريد (علني) حتى يرتدع باقي القوات التي يعني مازالت تفكر إنها يعني تعبث بالشعب الجنوبي وتهين كرامته وتسيء له تقتله بدم بارد .

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