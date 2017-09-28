الأمم المتحدة تحذّر: الانقلابيون يجرّون اليمن لمجاعة وشيكة

حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن، في ظل استمرار الانقلابيين في عرقلة جهود السلام والتمسك بالعنف والفوضى.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، في تغريدات على حسابه في تويتر أمس (الأربعاء): «إن الشعب اليمني يكافح للبقاء على قيد الحياة، واليمنيون يكافحون لإطعام أسرهم، والحصول على الخدمات الصحية».

ولفت إلى أن هذه الأوضاع ليست من صنع الطبيعة، بل من صنع الإنسان، مشيرا إلى أن الأمل يتلاشى في اليمن، والوضع يزداد سوءا وقتامة كل يوم بالنسبة لشعب هذا البلد.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر حقوقية يمنية أن الميليشيات الانقلابية نفذت إعدامات لعدد من المناوئين لها في محافظة إب.

وأفادت المصادر لـ«عكاظ» أن الإعدامات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين في مديريات محافظة إب مستمرة، وآخرها جرى قبل يومين عندما اقتحم الحوثيون منزلا في مديرية مذيخرة وأطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على مالك المنزل عبده أحمد أمام زوجته وأطفاله وأردوه قتيلاً، فيما اعتدوا على النساء بأعقاب البنادق.

ومن جهة أخرى، أحبط الجيش الوطني في محافظة الجوف اليمنية هجوما للميليشيات الانقلابية.

وأوضح المتحدث باسم المقاومة الشعبية في الجوف عبدالله الأشرف لـ«عكاظ» أن الميليشيات الانقلابية شرعت في تنفيذ هجوم عنيف على ثلاث جبهات في المتون والمصلوب والخنجر وصبرين، لكن الجيش الوطني والمقاومة مدعومين بتغطية جوية من التحالف العربي أفشلا الهجوم وكبدا الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة، وأضاف أن مقاتلات التحالف دمرت عددا من الأطقم العسكرية بما تحملها من أفراد وأسلحة.

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