كمائن لمقاومة البيضاء تقتل 8 من عناصر المليشيا

نفذ أبطال المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء كمائن “ناجحة” لعناصر المليشيا الإنقلابية أودت بحياة 8 من عناصر المليشيا بينهم قيادي ميداني.

وأكد مصدر بالمقاومة الشعبية لـ”سبتمبر نت” أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من التسلل إلى موقع للمليشيا الإنقلابية بمنطقة كرش مديرية مكيراس، وتنفيذ كمين ناجح أودى بحياة عدد من عناصر المليشيا.

وقال: المصدر إن أبطال المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية تمكنوا الليلة الماضية في هذا الكمين من إعطاب طقم ومصرع 4 بينهم قيادي ميداني ممن كانوا على متنه، وجرح آخرين.

وفي عملية مماثلة تمكن أبطال المقاومة الشعبية بمنطقة ذي مخشب بمديرية الصومعة اليوم الأربعاء من تفجير طقم للمليشيا، ما أدى إلى مصرع 3 ممن كانوا على متنه في إحصائية أولية.

وفي مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء تمكن أحد أبطال مقاومة آل حميقان من قنص عنصر تابع للمليشيا الإنقلابية بموقع ملح، الذي تسيطر عليه المليشيا منذ دخولها مديرية الزاهر 2014 قبل ترتيب صفوف المقاومة.

يأتي هذا فيما تمكن من أبطال المقاومة الشعبية من إفشال تسلل لعناصر المليشيا الإنقلابية بمنطقة الأجردي بآل حميقان بمديرية الزاهر وإجبارهم على الفرار.

ونقل مصدر في المقاومة عن شهود عيان تأكيدهم بقيام سيارة إسعاف قامت بإسعاف مصابين للمليشيا الإنقلابية أصيبوا خلال صد أبطال المقاومة لمحاولة التسلل التي وقعت فجر اليوم.

وبحسب المصدر فإن محاولة التسلل التي نفذها الإنقلابيون تأتي رداً على قيام أبطال مقاومة آل حميقان بإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر بكافة مواقع المقاومة وإشعال الشعلة و تبعه عرض عسكري.