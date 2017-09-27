MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 28 سبتمبر 2017 01:05 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير كمائن لمقاومة البيضاء تقتل 8 من عناصر المليشيا
أخبار وتقارير

كمائن لمقاومة البيضاء تقتل 8 من عناصر المليشيا

أرشيفية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 11:45 مساءً
البيضاء ( عدن الغد ) متابعات :

نفذ أبطال المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء كمائن “ناجحة” لعناصر المليشيا الإنقلابية أودت بحياة 8 من عناصر المليشيا بينهم قيادي ميداني.

وأكد مصدر بالمقاومة الشعبية لـ”سبتمبر نت” أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من التسلل إلى موقع للمليشيا الإنقلابية بمنطقة كرش مديرية مكيراس، وتنفيذ كمين ناجح أودى بحياة عدد من عناصر المليشيا.

 

 

وقال: المصدر إن أبطال المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية تمكنوا الليلة الماضية في هذا الكمين من إعطاب طقم ومصرع 4 بينهم قيادي ميداني ممن كانوا على متنه، وجرح آخرين.

وفي عملية مماثلة تمكن أبطال المقاومة الشعبية بمنطقة ذي مخشب بمديرية الصومعة اليوم الأربعاء من تفجير طقم للمليشيا، ما أدى إلى مصرع 3 ممن كانوا على متنه في إحصائية أولية.

 

 

وفي مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء تمكن أحد أبطال مقاومة آل حميقان من قنص عنصر تابع للمليشيا الإنقلابية بموقع ملح، الذي تسيطر عليه المليشيا منذ دخولها مديرية الزاهر 2014 قبل ترتيب صفوف المقاومة.

يأتي هذا فيما تمكن من أبطال المقاومة الشعبية من إفشال تسلل لعناصر المليشيا الإنقلابية بمنطقة الأجردي بآل حميقان بمديرية الزاهر وإجبارهم على الفرار.

 

 

ونقل مصدر في المقاومة عن شهود عيان تأكيدهم بقيام سيارة إسعاف قامت بإسعاف مصابين للمليشيا الإنقلابية أصيبوا خلال صد أبطال المقاومة لمحاولة التسلل التي وقعت فجر اليوم.

وبحسب المصدر فإن محاولة التسلل التي نفذها الإنقلابيون تأتي رداً على قيام أبطال مقاومة آل حميقان بإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر بكافة مواقع المقاومة وإشعال الشعلة و تبعه عرض عسكري.


المزيد في أخبار وتقارير
كمائن لمقاومة البيضاء تقتل 8 من عناصر المليشيا
نفذ أبطال المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء كمائن “ناجحة” لعناصر المليشيا الإنقلابية أودت بحياة 8 من عناصر المليشيا بينهم قيادي ميداني. وأكد مصدر بالمقاومة
مقتل 7 حوثيين وجنديين يمنيين في معارك شرقي صنعاء
قتل 7 مسلحين من جماعة الحوثي المتمردة، وعنصران من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، في معارك دارت بين الطرفين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء،
ميليشيات الحوثي تعدم مواطناً أمام أسرته في إب
أعدمت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مواطنا أمام أفراد أسرته في مديرية مذيخرة بمحافظة #إب وسط اليمن، مناصرة لأحد مواليها الذي يتنازع


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
صالح ينضمّ كليا للحوثيين بعد هزيمته في آخر معركة ضدهم
عاجل: قوات أمنية تعتدي على الجماهير المستقبلة للمنتخب اليمني للناشئين بعدن
عم الطفلة بثينة يقول أنهم مختطفون في الرياض (فيديو)
بحاح يعلن من الأردن عن المفتاح العام لحل كل القضايا اليمنية
عبدالله ناجي علي : معقول تحولت عدن الى مزبلة للخردة القادمة إلينا من الإمارات. .؟
مقالات الرأي
الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظكم الله لاشك أنك أكثر الناس دراية من ان الأوضاع السياسية والحربية في الوطن
منذ يوليو 94م، لم يفارق الحنين إلى دولة مستقلة خيال القطاع الأوسع من الجنوبيين الذين ما انفكوا يعبرون عن ذلك
- استمعنا لنتيجة التصويت في كردستان، والتي كانت (92%) صوتوا بـ (نعم) للاستقلال. - رئيس الإقليم برزاني قال:
ان ما يؤسف حقا بأننا في الجنوب لم نستطع الاستفادة من الماضي ونتجاوزه لكي نستوعب المتغيرات السياسية في حاضر
  لا أنكر أن تراكمات الماضي وسلبياته تلعب دوراً رئيسياً في تدني مستوى التعليم وتفشي عدد من الظواهر السلبية
أكثر من سجل موقف الممتعض و الرافض لكل الإجراءات التي تحاول إفساح المجال للسعوديين لمغادرة مربع السيطرة على
في مذكراته قال الرئيس المصري الراحل محمد نجيب الفصل التاسع .. ( أنصار الثورة كانوا أشد ضررا عليها من أعدائها )
أخذ علبة الماء وشرب منها، ثم أعادها إلى مكانها ومسح شاربيه وبدأ الحديث مجددا: "الشعب الكردستاني يستحق وهنيئًا
عبارة اسمعها بشكل دائم في مواجهة مواقفي من الاحداث التي تمر بها البلاد بزعم اني مخالف للمسار الوطني الذي سار
الا قتصادي السعودي محمد الطويرقي منبها السعوديين "أبدأوا بترتيب أولوياتكم بحذر " وهو هنا يتوقع تعمق أزمة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك عقد القران
تهانينا للشاب الخلوق هاني المحثوثي .. بمناسبة عقد الزواج
وفيات
عزاء آل البار وآل الصافي
صبرا لـ " الوهيبي "
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017