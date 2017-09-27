قتل 7 مسلحين من جماعة الحوثي المتمردة، وعنصران من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، في معارك دارت بين الطرفين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر إن مسلحي الحوثي هاجموا اليوم مواقع الجيش اليمني في منطقة القتب في مديرية نهم شرقي مدينة صنعاء، فتصدى الجيش لهم واندلعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل 7 من الحوثيين وجرح 4 آخرين.

وأشار المصدر إلى مقتل اثنين من القوات الحكومية وفرار بقية المهاجمين.

وتدور منذ نحو عامين، معارك عنيفة بينالجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في مديرية نهم (55 كم شرقي صنعاء) في محاولة من الجيش للتقدم نحو العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

المزيد في أخبار وتقارير مقتل 7 حوثيين وجنديين يمنيين في معارك شرقي صنعاء قتل 7 مسلحين من جماعة الحوثي المتمردة، وعنصران من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، في معارك دارت بين الطرفين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، ميليشيات الحوثي تعدم مواطناً أمام أسرته في إب أعدمت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مواطنا أمام أفراد أسرته في مديرية مذيخرة بمحافظة #إب وسط اليمن، مناصرة لأحد مواليها الذي يتنازع عبدالله ناجي علي : معقول تحولت عدن الى مزبلة للخردة القادمة إلينا من الإمارات. .؟ قال الكاتب والسياسي الجنوبي البارز "عبدالله ناجي علي" ان عدن تحولت الى مايشبه مقلب نفايات كبير تصدر اليه دولة الامارات الاشياء التي لاتحتاجها. وقال "ناجي" ان حافلات