عبدالله ناجي علي : معقول تحولت عدن الى مزبلة للخردة القادمة إلينا من الإمارات. .؟
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:41 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال الكاتب والسياسي الجنوبي البارز "عبدالله ناجي علي" ان عدن تحولت الى مايشبه مقلب نفايات كبير تصدر اليه دولة الامارات الاشياء التي لاتحتاجها.
وقال "ناجي" ان حافلات قدمتها الامارات الى المؤسسة العامة للنقل ثبت انها غير صالحة للإستعمال.
واضاف قائلا :" الباصات التي سلمتها الإمارات لعدن للأسف عمرها الافتراضي انتهى. ..!!!!!!
معقول تحولت عدن الى مزبلة للخردة القادمة إلينا من الإمارات. .؟
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