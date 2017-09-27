نتائج رسمية: أكراد العراق أيدوا الاستقلال في الاستفتاء
طفل يقود دراجة تحمل علم كردستان في طوز خورماتو يوم 24 سبتمبر أيلول 2017. تصوير: ثائر السوداني - رويترز
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:30 مساءً
رويترز
رويترز
قالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء يوم الأربعاء إن أكراد العراق أيدوا قيام دولة مستقلة في استفتاء أثار غضب حكومة بغداد بالإضافة لتركيا وإيران.
وأعلنت المفوضية أن أكثر من 92 في المئة صوتوا لصالح الاستفتاء.
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