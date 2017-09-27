نتائج رسمية: أكراد العراق أيدوا الاستقلال في الاستفتاء

مقالات الرأي

سعيد الحسيني قضية الجنوب بين الشرعية الجنوبية و الشمالية الانقلابية !! ان ما يؤسف حقا بأننا في الجنوب لم نستطع الاستفادة من الماضي ونتجاوزه لكي نستوعب المتغيرات السياسية في حاضر

فهد البرشاء حتى يكون عاماً دراسياً ناجحاً لا أنكر أن تراكمات الماضي وسلبياته تلعب دوراً رئيسياً في تدني مستوى التعليم وتفشي عدد من الظواهر السلبية

سامي الكاف معركة الحاضر للانتقال إلى المستقبل أكثر من سجل موقف الممتعض و الرافض لكل الإجراءات التي تحاول إفساح المجال للسعوديين لمغادرة مربع السيطرة على

عبد الكريم سالم السعدي ثورة الجنوب (جرائم دون محاسبة ) !! في مذكراته قال الرئيس المصري الراحل محمد نجيب الفصل التاسع .. ( أنصار الثورة كانوا أشد ضررا عليها من أعدائها )

مروان الجوبعي يوميات العم سالم (القضية الكردية) أخذ علبة الماء وشرب منها، ثم أعادها إلى مكانها ومسح شاربيه وبدأ الحديث مجددا: "الشعب الكردستاني يستحق وهنيئًا

آزال عمر الجاوي لو كان عمر الجاوي حياً ؟!! عبارة اسمعها بشكل دائم في مواجهة مواقفي من الاحداث التي تمر بها البلاد بزعم اني مخالف للمسار الوطني الذي سار

لطفي شطارة الآن خبرونا تعز محررة او محاصرة.. ؟ اذا محاصرة كيف أعضاء من الحكومة احتفلوا وبعرض عسكري كبير وسط المدينة ولم يعترضهم او يهاجمهم الانقلابيين

نجيب محمد يابلي أين موقع الجنوب في مخطط حدود الدم ؟ هذه المدينة الطيبة عدن تدفع كعادتها الثمن نيابة عن الغير بالمخالفة مع جغرافيتها وتاريخها وطيبة أهلها