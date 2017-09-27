نجاة 40 يمنيا من موت محقق في شرورة السعودية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:18 مساءً
السعودية(عدن الغد) متابعات :
السعودية(عدن الغد) متابعات :
نجا عشرات المسافرين اليمنيين في السعودية اليوم الأربعاء، من موت محقق عقب انفجار إطار حافلة نقل جماعي، كانت تقلهم باتجاه اليمن.
وقالت مصادر إن 40 مسافرا يمنيا نجوا من الموت، عقب انفجار إطار الحافلة التابعة لإحدى الشركات، الأمر الذي تسبب باحتراق الحافلة بشكل كامل في محافظة شرورة بجنوب السعودية.
وأوضحت المصادر أنه لم يصب أي أحد من ركاب الحافلة بأذى.
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