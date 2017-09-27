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اللواء الثاني مشاة حزم يحتفل بتدشين الدورة التدريبية لدفعة الثالثة للمستجدين

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:15 مساءً
لحج (عدن الغد) خاص :

احتفلت القيادة العامة لقوّات المسلَّحة صباح يوم الأربعاء (2017/9/27) بمعسكر محور العند التدريبي،بتدشين الدورة التدريبية لدفعة الثالثة لمجندون مستجدين اللواء الثاني مشاة حزم،لتدريبهم ورفع مهاراتهم القتالية.

 

وفي بداية الافتتاح الدورة التدريبية،القي،رئيس التدريب والتأهيل لقوّات المسلَّحة اللواء الركن"محمد بن محمد الردفاني"قائلاً:إنني أزف إليكم أجمل التحايا والتهاني بمناسبة العيد الوطني 55 لثورة سبتمبر وذكرى 44 لثورة أكتوبر،وكما أنقل إليكم تهاني فخامة الرئيس المشير الركن"عبدربة منصور هادي"ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بهذه المناسبة.

 

وأضاف:أن الوطن أمام مهمة صعبة في هذه المرحلة التي يُمر بها،ولابد الإعداد لها،وما هذه الدورة التدريبية التي تدشنها إلا جزء من الاستعداد القتالي لاستكمال معركة تطهير كافة أراضينا من المليشيات الانقلابية ولخلايا الإرهابية.

 

معبراً:عن شكره للجهود المبذولة لرفع الجاهزية القتالية للواء الثاني مشاة حزم.

 

ومن جهة آخرى،أشاد بالمستجدين العميد الركن"نجيب سعيد عبدالله المشولي"أركان حرب محور العند ولواء الثاني مشاة حزم،حاثاً:إياهم على أن يكونوا جنوداً بواسل في ميادين العزة والشرف،لدفاع عن هذا الوطن العزيز والذود عن حياضة وصون منجازتة الغالية،متمنياً أن نراكم عند التخرج من هذه الدورة وأنتم تمتلكون مهارات عالية،ومن مستوى رفيع في المهارات القتالية،يعكس بحق حجم الجهد المبذول في إعدادكم للقيام بواجبكم الوطني المقدس تجاه وطنكم.

 

بدأ الاحتفال بعد تلي آيات من الذكر الحكيم،حيث قدّم المستجدين عرضاً عسكرياً قوياً،عكس الروح المعنوية لدى المستجدين لاقى استحسان الحاضرين.

 

حضر افتتاح الدورة التدريبية،عدد من الضيوف من كبار الجيش الوطني وعلي مقدّمتهم رئيس هيئة التدريب والتأهيل لقوّات المسلَّحة اللواء الركن"محمد بن محمد الردفاني"وكان في استقباله أركان حرب محور العند ولواء الثاني مشاة حزم العميد الركن"نجيب سعيد عبدالله المشولي".

 

عقب انتهاء الحفل،قام رئيس هيئة التدريب والتأهيل لقوّات المسلَّحة اللواء الركن"محمد بن محمد الردفاني"بزيارة تفقدية إلى المركز التدريبي بمحور العند،للاطلاع ولأشراف على التجهيزات النهائية لاستقبال المستجدين لعملية التدريب والتأهيل،شاكراً:فخامة الرئيس المشير الركن"عبدربه منصور هادي"وقيادة التحالف العربي_المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم السخي لتجهيز واستكمال بناء المركز التدريبي في تنمية البنية العسكرية وكافة المجالات.

*من / ماهر عبدالحكيم الحالمي


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