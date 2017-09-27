رئيس الوزراء يستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين

أستقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم، أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للناشئين المتأهل إلى نهائيات كأس أُمم آسيا 2018 في ماليزيا.



وفي الحفل الذي أقيم في قاعة الإتحادية في العاصمة المؤقتة عدن،رحّب رئيس مجلس الوزراء في مستهل الحفل التكريمي، بأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين وبالجهازين الفني والإداري للمنتخب ناقلا لهم تهاني وتبريكات فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 26من سبتمبر المجيد ومباركته بالانجاز الرياضي الكبير الذي حققوه بالتأهل إلى نهائيات آسيا في ماليزيا رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا.





وقال رئيس الوزراء"نقيم هذه الاحتفال التكريمي لكم برعاية وتوجيهات كريمة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي وجه بتكريم المنتخب الوطني للناشئين الذين رفعوا اسم اليمن عالياً وادخلوا الفرحة إلى قلوب أبنائه بالرغم من ظروف الحرب والدمار التي تعيشها بلادنا جراء الانقلاب الهمجي الذي شنه الحوثي وصالح على الدولة".



وأضاف"برعاية فخامة رئيس الجمهورية نقيم هذا الحفل التكريمي للمنتخب وحرصه الدائم على دعم الشباب والرياضة وتهيئة كل الظروف والامكانيات أمام منتخبنا الوطني للناشئين لمواصلة تحقيق نتائج مشرفة في النهائيات وقادم المشاركات، ولدينا كل الثقة أنكم ومعكم المدرب ومساعديه وجميع طاقم المنتخب، ستكونون عند مستوى التحدي وستدخلون الفرحة إلى قلوب شعبكم مرة أخرى من خلال مشاركتكم العام القادم في النهائيات الآسيوية وستسجلون حضوراً مشرفاً جديداً لبلدكم الذي آن له أن يفرح ويسعد بعد سنوات من الحرب والدمار".





وأشاد الدكتور بن دغر بالدور الإيجابي الذي بذلته وزارة الشباب والرياضية والإتحاد اليمني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني للناشئين حتى تحقق التأهل إلى النهائيات الآسيوية بالفوز على منتخبات تتفوق على منتخبنا في ظروف الإعداد والإمكانيات.



وأشار إلى أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية في بلادنا في قادم الأيام بما يكفل تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في المستقبل.





ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد إلى أن الحكومة اعتمدت مؤخراً عدداً من المشاريع الخاصة بتطوير البنية الرياضية في بلادنا بما يكفل إعادة الروح للنشاط الرياضي في جميع المحافظات دون استثناء وتطوير العمل الشبابي والرياضي وايجاد البنية الحقيقية لإبراز قدرات ومواهب شباب الوطن.



وقال رئيس الوزراء"بكم وبإنجازكم الوطني سنحافظ على الجمهورية وعلى الوحدة، لأنكم تمثلون شباب اليمن، كل اليمن، والفريق الذي أمامنا اليوم، تنتمي عناصره لكل اليمن، من صنعاء وعدن والمهرة وصعدة وحضرموت ومن جميع محافظات الجمهورية، وبالشباب الأخيار الأنقياء الطموحين أمثالكم سنبني الوطن الجديد الذي ينتصر لمواهبكم وقدراتكم ومعكم جميع ناشئي وشباب الوطن الحبيب".



بدوره ألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة كلمة تطرق خلالها لانجاز المنتخب الوطني للناشئين، مشيدا باستقبال رئيس الوزراء وتكريمه لأبنائة اللاعبين.





وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد وصل إلى مطار عدن الدولي مساء اليوم على متن طائرة خاصة أقلتهم من مطار صلالة بسلطنة عمان الشقيقة، وسط استقبال رسمي وشعبي كبير في مطار عدن،حيث كان في مقدمة المستقبلين عدد من المسؤولين يتقدمهم وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والعدل جمال عمر، ووزير الدولة صلاح الصيادي، ونواب وزراء الكهرباء مبارك التميمي، والشئون القانونية أحمد المحروقي واالتخطيط نزار باصهيب وعدد من الوكلاء ،وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور واعضاء السلطة المحلية وعدد كبير من المواطنين.

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