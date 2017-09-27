الأمم المتحدة تندد بإعدامات جماعية في العراق وتحذر من المزيد
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:38 مساءً
(عدن الغد) رويرتز :
(عدن الغد) رويرتز :
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الأربعاء إن إعدام 42 سجينا في العراق يوم الأحد روعه وإن الأحكام نفذت في غياب للإجراءات القضائية النزيهة على الأرجح كما عبر عن قلقه من تنفيذ المزيد منها.
وأضاف في بيان “روعني نبأ إعدام 42 سجينا في يوم واحد.
”نحن نشعر بقلق شديد بسبب تقارير تفيد بأن العراق ربما يخطط للتعجيل بعملية إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وقد يؤدي هذا إلى المزيد من الإعدامات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة“.
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