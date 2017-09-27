العميد الحالمي : دربنا كتيبة كاملة من المقاومة على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:31 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
صرح العميد / عادل الحالمي القائد في المقاومة الجنوبية أنه تم تدريب كتيبة كاملة من مقاتلي المقاومة الجنوبية في كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .
وقال العميد عادل الحالمي لـ"عدن الغد" إنه تم تقييم أداء الكتيبة التي تلقت التدريب على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط، مشيراً إلى أن الكتيبة في جاهزية عالية جداً .
وأطلع العميد طيار عادل الحالمي على جاهزية الكتيبة، حيث رافقه في المهمة والإشراف على يوم التدشين الأخوة الضباط التالي أسماءهم: -
1-عميد/ فضل غالب الحشري
2-عميد/علي بن علي الحشري
3-عميد/ خالد طاهر علي ...
حضر التدشين العميد سابقا في الجيش الجنوبي- الدفاع الجوي / عبدالرؤوف الشيباني.
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