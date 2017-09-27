اليافعي : متى تفتح المطارات في المحافظات المحررة ابوابها؟
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:14 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا الاعلامي الجنوبي البارز "عادل اليافعي" إلى إعادة افتتاح المطارات في المحافظات المحررة .
وقال "اليافعي" انه حان الوقت لاعادة افتتاح المطارات وذلك بعد احتراق حافلة بالقرب من منفذ الشرورة السعودي .
وأضاف قائلا :"نجاة40مسافرا يمنيا من حريق اللتهم باصهم على طريق الشرورة اليمن ونتسأل متى تنتهي رحلات الموت والعذاب الطويل وتفتح المطارات في المناطق المحررة!
هل يعقل ان يتعذب الشعب الشرعي الذي ضحى واحتضن التحالف ورجالهم ويقاتل معهم ومؤمن مناطقه ويتساوى مع الشعب الانقلابي الذي يقاتلكم !
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