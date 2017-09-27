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اليافعي : متى تفتح المطارات في المحافظات المحررة ابوابها؟

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:14 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

دعا الاعلامي الجنوبي البارز "عادل اليافعي" إلى إعادة افتتاح المطارات في المحافظات المحررة .

وقال "اليافعي" انه حان الوقت لاعادة افتتاح المطارات وذلك بعد احتراق حافلة بالقرب من منفذ الشرورة السعودي .

وأضاف قائلا :"‏نجاة40مسافرا يمنيا من حريق اللتهم باصهم على طريق الشرورة اليمن ونتسأل متى تنتهي رحلات الموت والعذاب الطويل وتفتح المطارات في المناطق المحررة!

‏هل يعقل ان يتعذب الشعب الشرعي الذي ضحى واحتضن التحالف ورجالهم ويقاتل معهم ومؤمن مناطقه ويتساوى مع الشعب الانقلابي الذي يقاتلكم !

راجعوا حساباتكم يا شرعية !


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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