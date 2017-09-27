شطارة: ما يجري في تعز تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف
عدن (عدن الغد) خاص:
تسأل الإعلامي الجنوبي لطفي شطارة عن حقيقة ادعاء الحكومة الشرعية بأن محافظة تعز محاصرة.
وأكد شطارة أن ما يجري في تعز تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف.
وقال شطارة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" (الآن خبرونا تعز محررة او محاصرة .. اذا محاصرة كيف أعضاء من الحكومة احتفلوا وبعرض عسكري كبير وسط المدينة ولم يعترضهم او يهاجمهم الانقلابيين ويفسد مهرجانهم).
ووجه شطارة كلامه الى محافظ تعز علي المعمري قائلا: (فهمنا يا معمري مو الخبر مدكي عند البنك المركزي بعدن للمطالبة بالمرتبات والحكومة تبترع بتعز بذكرى 26 سبتمبر).
وأضاف شطارة متسائلا: (كيف المدينة محاصرة وهذا الجيش يستعرض وسطها ولا يحررها.. فهمونا ماذا يجري في تعز بين الشرعية والانقلابيين؟ ، هل تبادل أدوار لإطالة الحرب واستنزاف التحالف وإبقاء الحرب الى ما لا نهاية بدون حلول لحسم عسكري او حل سياسي)، مضيفا أن تعز مثل أب والبيضاء تعايش بين الانقلابيين والشرعية.
وأشار شطارة الى أنه كل ما اطالت الحرب كل ما تتكشف للعالم الوجه الآخر أن الحرب كانت وماتزال بين شمال وجنوب وبأوجه مختلفة.
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