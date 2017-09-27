MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 27 سبتمبر 2017 12:21 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مسؤول سوداني يكشف عن مقتل المئات من جنود بلاده في اليمن
أخبار وتقارير

مسؤول سوداني يكشف عن مقتل المئات من جنود بلاده في اليمن

جنود الجيش السوداني
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 12:21 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع صحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر أمس الأول الاثنين، إن 412 من القوات السودانية قتلوا بينهم 14 ضابطاً خلال المعارك في اليمن.
 
وأضاف الفريق محمد حمدان حميدتي، أن قوات الجيش السوداني شاركت بفعالية وتمكنت من تحرير مناطق في اليمن، إلى جانب القوات اليمنية والسعودية والإماراتية والبحرينية في غالبية 40 جبهة قتال.


المزيد في أخبار وتقارير
مسؤول سوداني يكشف عن مقتل المئات من جنود بلاده في اليمن
كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع
الحوثيون مستمرون في إذلال واهانة وزراء عفاش.. النيابة تصدر امر قبض قهري لمدير مكتب الوزير حازب
أصدرت نيابة الامن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة امرا قضائيا قضى بالقبض القهري على محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين
بحاح يعلن من الأردن عن المفتاح العام لحل كل القضايا اليمنية
أعلن دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح عن مفتاح عام لحل كافة القضايا اليمنية،وأكد أن حل القضية الجنوبية،حلا عادلا يرضي الشعب




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
نعمان يهدد : سنقول من سلم عمران وصنعاء وطلب بمجلس والرئيس محتجز وبالتحالف مع صالح
بعد ساعات من تقديم استقالته .. قيادي اصلاحي : هذا ما طلبه قيادات في التحالف من محافظ تعز
البخيتي يبحث مع السفير البريطاني جهود حل الأزمة اليمنية
صحافي جنوبي يتساءل : كيف شهدت تعز حفلاً حاشداً وبحضور وزراء وهي محاصرة وتتعرض للقصف يومياً
عاجل .. الحزام الأمني يشن حملة مداهمة في بلدة العين بلودر
مقالات الرأي
 هذه المدينة الطيبة عدن تدفع كعادتها الثمن نيابة عن الغير بالمخالفة مع جغرافيتها وتاريخها وطيبة أهلها
  استفتاء كردستان العراقية له مابعده فاتفاقية سايكس بيكو قسمت الكرد على دول القوميات العربية والفارسية
هذا أول مقال لي تستحثني فيه رغبة عارمة ان أبتديه  ببصاق في وجه الحكومة اليمنية وفي وجه التحالف العربي ..
في العام 1963م بينما كانت عدن قد وصلت إلى أوج مجدها ورُقيها في كافة النواحي التنموية والعلمية وأرتقى مينائها
    قلنا لهم ياجماعة الخير  الجيش والشرطة والأمن والبحرية والطيران والمدرعات والقوات البرية والبحرية
في الذكرى ال 55 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م، القى الرئيس السابق علي عبد الله صالح خطابا متلفزا
شكرا للحوثي فلولاه لما عرفنا قيمة وأهمية #ثورة_26_سبتمبر هذا اليوم الذي كنا ننظر له على أنه يوم عطلة نغيب فيه
  منصور صالح استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم، يمكن ان يكون حلا فقط في حالة واحدة وهي العجز عن اقناع
جدد علي صالح عفاش ظهوره الإعلامي عبر خطاب تلفزيوني وجهه الليلة عبر شاشة قناة اليمن اليوم بمناسبة حلول الذكرى
كنت هذا الصباح وكعادتي في متابعة الأخبار من مختلف القنوات المختلفة والمتصارعة محليا وعربياً, اتابع احتفالات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا للشاب الخلوق هاني المحثوثي .. بمناسبة عقد الزواج
تهاني آل السقاف
وفيات
صبرا لـ " الوهيبي "
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017