كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.



وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع صحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر أمس الأول الاثنين، إن 412 من القوات السودانية قتلوا بينهم 14 ضابطاً خلال المعارك في اليمن.



وأضاف الفريق محمد حمدان حميدتي، أن قوات الجيش السوداني شاركت بفعالية وتمكنت من تحرير مناطق في اليمن، إلى جانب القوات اليمنية والسعودية والإماراتية والبحرينية في غالبية 40 جبهة قتال.

المزيد في أخبار وتقارير مسؤول سوداني يكشف عن مقتل المئات من جنود بلاده في اليمن كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع الحوثيون مستمرون في إذلال واهانة وزراء عفاش.. النيابة تصدر امر قبض قهري لمدير مكتب الوزير حازب أصدرت نيابة الامن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة امرا قضائيا قضى بالقبض القهري على محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين بحاح يعلن من الأردن عن المفتاح العام لحل كل القضايا اليمنية أعلن دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح عن مفتاح عام لحل كافة القضايا اليمنية،وأكد أن حل القضية الجنوبية،حلا عادلا يرضي الشعب