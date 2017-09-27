مسؤول سوداني يكشف عن مقتل المئات من جنود بلاده في اليمن
جنود الجيش السوداني
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 12:21 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع صحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر أمس الأول الاثنين، إن 412 من القوات السودانية قتلوا بينهم 14 ضابطاً خلال المعارك في اليمن.
وأضاف الفريق محمد حمدان حميدتي، أن قوات الجيش السوداني شاركت بفعالية وتمكنت من تحرير مناطق في اليمن، إلى جانب القوات اليمنية والسعودية والإماراتية والبحرينية في غالبية 40 جبهة قتال.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها