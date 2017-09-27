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الحوثيون مستمرون في إذلال واهانة وزراء عفاش.. النيابة تصدر امر قبض قهري لمدير مكتب الوزير حازب

صورة من الامر القهري
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 10:08 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

أصدرت نيابة الامن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة امرا قضائيا قضى بالقبض القهري على محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب بعد تهربه عن المثول امام مباحث الاموال العامة في قضايا فساد وجرائم  جسيمة تتعلق بالمتاجرة بتراخيص الجامعات الأهلية واختلاس المال العام والرشوة واستغلال الوظيفة العامة .

ووجهت النيابة العامة الى الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة مذكرة مرفقة بأمر القبض القهري  بسرعة احضار محمود الصلوي  مدير مكتب الوزير حازب واثنان موظفان آخران بالوزارة والقبض عليهم قهرا ولو بإستخدام  القوة المسلحة والاستعانة بقوات الامن ورجال الشرطة والسلطات العامة لتنفيذ امر النيابة .

يأتي ذلك بعد تهرب المذكور وتمنعه عن  الحضور الى الجهات الضبطية والقضائية المختصة للتحقيق معه في قضايا فساد وجرائم  جسيمة ماسة بالوظيفة العامة والمال العام .

الجدير بالذكر ان المدعو محمود الصلوي لديه ملف فساد منظور امام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسبق ان صدرت اوامر بالقبض عليه ولم يمتثل لذلك بسبب تعنت الوزير حازب وإصراره على التستر على الجرائم الجسيمة المرتكبة من مدير مكتبه لان ذلك سيقود لمحاكمة حازب نفسه الذي تورط بإصدار التوجيهات المخالفة ووفر الحماية لتنفيذ جرائم  الفساد مستغلا الحصانة التي يمنحها قانون محاكمة شاغلي الوظائف  العليا والذي يعد احد اسواء القوانين على مستوى الوطن العربي لما يوفره من حصانة للمفسدين والمتنفذين الذين يشغلون مواقع بدرجة وزير او نائب وزير . 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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