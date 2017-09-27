بحاح يعلن من الأردن عن المفتاح العام لحل كل القضايا اليمنية
عمان(عدن الغد) خاص:
أعلن دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح عن مفتاح عام لحل كافة القضايا اليمنية،وأكد أن حل القضية الجنوبية،حلا عادلا يرضي الشعب الجنوبي،سيكون مفتاحا عاما لحل كل القضايا اليمنية الأخرى.
وأكد دولته، في محاضرة سياسية له أمس - في العاصمة الأردنية عمان،تحت عنوان(اليمن السياسي من الجذور)- ان الحل العادل للقضية الجنوبية الحساسة والدقيقة،يمثل مفتاح الحلول العامة لكافة القضايا اليمنية الأخرى نظرا لما تمثله تلك القضية السياسية من أهمية وأولوية ذات ثقل سياسي كبير.
وأشاد بحاح،في محاضرته التي تناولت أبرز المحطات السياسية والاحداث التاريخية التي مر بها اليمن الحديث،أشاد بمحطات النصال السلمي للشعب الجنوبي واصراره وعزيمته على حل قضيته الجنوبية الناجمة عن حرب صيف عام 1994م وتداعياتها المدمرة والآثار المجحفة التي لحقت به على أثرها.
وشارك في الندوة التي اقامتها جمعية الشؤون الدولية الأردنية تزامنا مع إحتفالات الشعب اليمني بالذكرى ال55لاعياد ثورة ال26من سبتمبر،نخبة من الشخصيات الأردنية البارزة بينهم رؤساء حكومات سابقة ووزراء ومسؤولين وسفراء ودبلوماسيين وغيرهم العديد من الشخصيات السياسية الأردنية واليمنية والعربية.
* من ماجد الداعري
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