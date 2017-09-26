مقتل قائد عسكري إيراني و10 حوثيين في غارة للتحالف باليمن

قتل عدد من عناصر المليشيا الانقلابية في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة شمالي اليمن، بينهم قائد عمليات الربوعة إيراني الجنسية، ومسؤول العمليات الهجومية للمتمردين الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري لموقع الجيش اليمني"سبتمبر نت"، أن قائد عمليات الربوعة الذي يحمل الجنسية الإيرانية، لقي مصرعه إلى جانب مسؤول العمليات الهجومية المعروف بأبو الكرار الصعدي و10 آخرين، إثر غارة لطيران التحالف العربي.

وأضاف المصدر أن الغارة التي سقط فيها قائد عمليات الربوعة، استهدفت اجتماعاً كان يترأسه في منزل بآل زماج بمديرية باقم، وتم تدمير المنزل بالكامل على رؤوسهم ولم ينج أحد.

وفي سياق متصل أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب، الثلاثاء، أن أكثر من 50 عنصراً من المليشيات لقوا حتفهم، منذ مطلع الشهر الحالي، في معارك بين الجيش الوطني اليمني والمليشيا الانقلابية.

وقال إن قتلى المليشيات لقوا مصرعهم خلال عمليات تسلل، حاولوا تنفيذها باتجاه مواقع الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة الخزان والتباب السود في مندبة وجبل الشعير وخشم البكرة.

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