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الملحق الطبي في الهند يكثف نزولاته على المستشفيات بمناسبة ذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:51 مساءً
الهند (عدن الغد) خاص:

قام الملحق الصحي في الهند الأستاذ الدكتور رفعت سالم باصريح، برفقة الملحق الطبي العسكري الدكتور أسكندر حسين علامة، بزيارة عدد من المستشفيات بمدينة مومباي الهندية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم، بمناسبة أعياد ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة.

وقال الملحق الطبي باصريح، في تصريح صحافي، بأن الوزير باعوم أكد في اتصال هاتفي، على أهمية الزيارات الميدانية المتكررة للمستشفيات بغية الإطمئنان على الوضع الصحي للمرضى اليمنيين، والتأكيد على حرص الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر على تذليل الصعاب التي قد تواجههم أثناء فترة العلاج بالهند  .

هذا وقد قام الملحق الطبي بالهند بعدة نزولات وزيارات ميدانية للمستشفيات الهندية (مستشفى بومباي العام، وواكهارت، وكوكلابين)، أشاد خلالها بتميز العلاقات  بين اليمن والهند على مدى فترات زمنية طويلة، مؤكدا على أهمية  تطوير هذه العلاقة في شتى المجالات وفي مقدمتها المجالات الصحية المختلفة، كما استعرض باصريح أبرز ملامح الوضع الصحي الداخلي باليمن، وأشار إلى أن البلد مرت خلال السنوات الثلاث الماضية وما تزال بظروف إنسانية صعبة، غير أن الدولة ممثلة بوزارة الصحة استطاعت التغلب على الكثير من الصعاب، لافتاً إلى أن الأوضاع  في تحسن مطرد .

  وحث باصريح خلال اللقاءات بالمؤسسات الصحية الهندية بالدفع بالشراكة لتحسين المنظومة الصحية في اليمن، على المدى القريب والبعيد .

ونقل الملحق الصحي، تحيات معالي وزير الصحة الاستاذ الدكتور باعوم للمرضى اليمنيين الذين يتعالجون في تلك المستشفيات بمناسبة احتفالات اليمن بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة، وكذلك تحاياه الحارة لقيادات المؤسسات الصحية الهندية وشكره لهم على كل ما يقدموه لأجل تذليل الصعاب أمام المريض اليمني ودعوته للمؤسسات الصحية الهندية بزيارة اليمن للإطلاع بشكل مباشر على الوضع الصحي الراهن .

 وفي ختام الزيارة لكل من مستشفى بومباي العام ومستشفى واكهارت ومستشفى كوكلابين قام الوفد بجولة تفقدية لأجنحة المستشفيات المختلفة ومقابلة المرضى اليمنيين النازلين بها للاطلاع بشكل مباشر على مشاكلهم للمساهمة في حلها وتبليغهم بتحيات معالي وزير الصحة الاستاذ الدكتور ناصر باعوم .

وفي مستشفى واكهارت التقى باصريح البروفيسور الشهير الاستشاري في أمراض الاعصاب والتدخلات لعلاج السكتات الدماغية شريش هاستاك، والذي أبدى استعداده لزيارة اليمن للمساعدة بعلاج المرضى هناك متى ما سمحت الظروف، وكذلك لتدريب الاطباء اليمنيين في هذا المجال .

كما عبرت العديد من قيادات هذه المستشفيات عن استعدادها للقيام بمخيمات طبية وجراحية في اليمن متى ما تحسنت الظروف الامنية واذنت لهم الحكومة الهندية... علما أن الحكومة الهندية لا تسمح بسفر رعاياها إلى اليمن بسبب الوضع الأمني الغير مستقر... فكانت سلسلة هذه الزيارات فرصة لإطلاع الجانب الهندي عن مدى الاستقرار الملحوظ في المناطق والمدن المحررة وأن الحياة المدنية فيها في تحسن مستمر .

هذا وقد توجت هذه النزولات والأنشطة الميدانية بزيارة جرحى المقاومة في مستشفيات مدينة بونا يوم ٢٦ سبتمبر وبرفقة القنصل الاستاذ فؤاد محمد مهيوب والدكتور انيس الردفاني الملحق الطبي بدلهي والأستاذ حسين محمد مصطفى السكرتير الثاني بالقنصلية... للتعرف عن قرب على مشاكل جرحى المقاومة الأبطال،  والمساهمة في حلها.

 وخلال هذه اللقاءات نقلت البعثة الدبلوماسية تحيات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومعالي وزير الصحة والسكان الاستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم ، للجرحى، الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على كرامة الناس وممتلكاتهم في المحافظات المحررة، لولاهم لكانت الأوضاع  فيها تتدهور من سيء إلى أسواء.


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