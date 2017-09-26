مقتل 50 من مليشيات الحوثي في باقم اليمنية وجرح العشرات خلال سبتمبر

أكدت مصادر عسكرية أن ما يقارب 50 من عناصر الميليشيات لقوا حتفهم خلال شهر سبتمبر الحالي، إضافة لوقوع عشرات الجرحى، إلى جانب تدمير عدد من الأسلحة لهم في منطقة باقم شمال محافظة صعدة.

وأضافت المصادر أن خسائر الميليشيات البشرية والمادية تكبدتها خلال سبع محاولات لها لاستعادة مواقع خسرتها، توزعت بين: جبل سبحطل، وتبة الخزان، والتباب السود في مندبة، وجبل الشعير، وخشم البكرة.

وأكدت المصادر أن طيران التحالف العربي وقوات الجيش الوطني دمرت أربعة مدافع "بي 10" وغنمت عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، أبرزها عيار 50 وقاذفات "آر بي جي" ومخازن وصناديق ذخائر متنوعة.

المزيد في أخبار وتقارير مقتل قائد عسكري إيراني و10 حوثيين في غارة للتحالف باليمن قتل عدد من عناصر المليشيا الانقلابية في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة شمالي اليمن، بينهم قائد عمليات الربوعة إيراني الجنسية، ومسؤول العمليات الهجومية مقتل إيراني يقود عمليات الحوثيين على الحدود السعودية أعلنت مصادر عسكرية يمنية، الثلاثاء، مصرع إيراني يتولى قيادة عمليات ميليشيات الحوثي في المناطق الحدودية مع السعودية، بجانب مسؤول العمليات الهجومية، بغارة جوية عاجل : الملك السعودي يصدر امرا ملكيا بالسماح للمرأة بقيادة السيارات اصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يقضى بالسماح للمراة بقيادة السيارة . وقضى المرسوم بمنح النساء رخص قيادة للسيارات في اول مرسوم من نوعه في المملكة