مقتل 50 من مليشيات الحوثي في باقم اليمنية وجرح العشرات خلال سبتمبر
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:15 مساءً
( عدن الغد ) سبق :
( عدن الغد ) سبق :
أكدت مصادر عسكرية أن ما يقارب 50 من عناصر الميليشيات لقوا حتفهم خلال شهر سبتمبر الحالي، إضافة لوقوع عشرات الجرحى، إلى جانب تدمير عدد من الأسلحة لهم في منطقة باقم شمال محافظة صعدة.
وأضافت المصادر أن خسائر الميليشيات البشرية والمادية تكبدتها خلال سبع محاولات لها لاستعادة مواقع خسرتها، توزعت بين: جبل سبحطل، وتبة الخزان، والتباب السود في مندبة، وجبل الشعير، وخشم البكرة.
وأكدت المصادر أن طيران التحالف العربي وقوات الجيش الوطني دمرت أربعة مدافع "بي 10" وغنمت عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، أبرزها عيار 50 وقاذفات "آر بي جي" ومخازن وصناديق ذخائر متنوعة.
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