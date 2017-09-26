برلماني يمني يعلن مقاطعة اجتماعات الشرعية حتى صرف مرتبات تعز
عدن (عدن الغد) خاص:
اعلن رئيس كتلة الاحرار في مجلس النواب، محمد مقبل الحميري، مقاطعة أي كل الاجتماعات التابعة للشرعية، احتجاجا على عرقلة صرف رواتب تعز.
وقال الحميري، في منشور على صفحته بالفيس بوك، "نحن اعضاء مجلس النواب لسنا موظفين مع أحد حتى نقدم استقالتنا، لكن إذا ذهبنا لأي اجتماع وموظفي تعز لم يستلموا مرتباتهم فسنكون أصغر من أي صغير".
واضاف أعلنها هنا كأول برلماني يمني ينتمي لتعز ، لن نكون أمعات ، ولن نذهب لأي اجتماع ما لم تنصف تعز وتسلم مرتبات موظفيها.
وأردف لدينا وعود بأن المرتبات ستدفع وأنه لم يبق سوى إجراءات روتينية ، وكلكم تعرفون جهدنا جميعا في هذا الخصوص ،إن صدقوا صدقنا ، وما لم يصدقوا فإن شعارنا: إذا مت ضمآنا فلا نزل القطر. وهاهي تعز تعاني ويراد لها أن تموت جوعا وضمأ.
واعرب عن ثقته بحكمة الرئيس ونائبه الكريمين ، وبحنكة دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء.
وكان محافظ تعز قد قدم استقالته احتجاجا على عدم صرف رواتب ابناء المحافظة.
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