البخيتي يبحث مع السفير البريطاني جهود حل الأزمة اليمنية

التقى السياسي والكاتب اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني سابقاً علي البخيتي، يوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، سايمون شركليف، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

وخلال اللقاء، ناقش البخيتي، مع السفير شركليف، الجهود المبذولة لحل الأزمة، وخصوصا الملف الإنساني.

وتمنى البخيتي على السفير البريطاني، مضاعفة الجهود في هذا السياق، في حين أكد السفير شركليف على أهمية إيجاد تسوية سياسية عادلة للأزمة اليمنية باعتبارها المخرج الوحيد والآمن والدائم.

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