البخيتي يبحث مع السفير البريطاني جهود حل الأزمة اليمنية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 05:53 مساءً
الاردن (عدن الغد) خاص :
الاردن (عدن الغد) خاص :
التقى السياسي والكاتب اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني سابقاً علي البخيتي، يوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، سايمون شركليف، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.
وخلال اللقاء، ناقش البخيتي، مع السفير شركليف، الجهود المبذولة لحل الأزمة، وخصوصا الملف الإنساني.
وتمنى البخيتي على السفير البريطاني، مضاعفة الجهود في هذا السياق، في حين أكد السفير شركليف على أهمية إيجاد تسوية سياسية عادلة للأزمة اليمنية باعتبارها المخرج الوحيد والآمن والدائم.
تعليقات القراء
279269
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
مهزلة مابعدها مهزلة أن يلتقي سفير المملكة المتحدة بعلي البخيتي ولا ندري بأي صفة إلتقى به .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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