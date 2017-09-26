هادي يوجه التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى سبتمبر من فوق طائرة

مقالات الرأي

منصور صالح لا للاستفتاء! استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم، يمكن ان يكون حلا فقط في حالة واحدة وهي العجز عن اقناع العالم بحق

صالح ابوعوذل ما الذي تبقى من أهداف سبتمبر؟ لم يتبق من اهداف ثورة 26 سبتمبر اي شيء.. غير ذكرى الخيانة التي تعرضت لها القوات المسلحة المصرية التي نفذت

سعيد النخعي الرئيس هادي عوامل النهوض وأسباب السقوط وصل الرئيس هادي إلى سدة الحكم في لحظة غريبة ومثيرة ، تكمن غرابة اللحظة في الفعل السياسي الذي اوصل الرئيس هادي

محمد علي محسن الأكراد وحق تقرير المصير !! ادعم حق الأكراد جميعا في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الجامعة لهذا الشتات البغيض المؤلم .. حق اصيل كفلته كل

عبد الرحمن الخضر لرئيس مجلس الوزراء مع التحية الاخ د/ احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء المحترم ونحن وشعبنا يعيش في هذه الظروف الصعبة

مروان الجوبعي الدحبشة الجنوبية (2-2) نقلت للعم سالم تحفظات وسخط بعض الأصدقاء على بذاءة ألفاظه ولكنه أصر على أسلوبه قائلا "أعطني موقفا أكثر بذاءة

علي محمد السعدي الا ليتني كردي عراقي! سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيره ونحن نصنع

د. ياسين سعيد نعمان دجاج الخرابة! الذاكرة المثقوبة هي علة العلل عند المدلسين ممن يجندهم لصوص الثورة والجمهورية للدفاع عن تاريخهم البليد الذي

ماجد الداعري ما جدوى دولة كردية مستقلة محاصرة من كل الاتجاهات؟ اخطأ الأكراد في ضم مناطق النزاع مع بغداد الى المناطق الكردستانية المستفتى اليوم على استقلالها كدولة مستقلة