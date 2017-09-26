اين اوقدت شعلة ٢٦ سبتمبر في عدن؟
اوقد شاب في العشرينات من عمره شعلة ثورة ٢٦ سبتمبر مساء الاثنين في عدن.وجاء الايقاد وسط غياب اي حفل رسمي للحكومة .
واوقدت الشعلة،في قمة جبل شمسان، بمدينة عدن، في ظل
صحافي جنوبي يتساءل : كيف شهدت تعز حفلاً حاشداً وبحضور وزراء وهي محاصرة وتتعرض للقصف يومياً
تساءل صحافي جنوبي عن كيفية إقامة حفل حاشد بتعز، حضره مسؤولون في الحكومة في ظل الحصار المطبق والقصف اليومي على المدن في المحافظة .
وتعجب الصحافي الجنوبي فضل مبارك
هادي يوجه التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى سبتمبر من فوق طائرة
وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر من فوق طائرة .
وظهر هادي خلال تسجيل مرئي يوجه التحية للشعب اليمني بهذه المناسبة
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