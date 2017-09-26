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هادي يوجه التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى سبتمبر من فوق طائرة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:42 مساءً
اجواء دولية((عدن الغد)) خاص:

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر من فوق طائرة .

وظهر هادي خلال تسجيل مرئي يوجه التحية للشعب اليمني بهذه المناسبة .

وقال هادي انه سيتم القضاء على الانقلاب الحوثي في اليمن .


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هادي يوجه التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى سبتمبر من فوق طائرة
وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر من فوق طائرة . وظهر هادي خلال تسجيل مرئي يوجه التحية للشعب اليمني بهذه المناسبة




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