أكدت رفضها التوريد لفروع البنك في المحافظات الجنوبية.. الشركة اليمنية للغاز تُلزم مالكي المحطات توريد قيمة الغاز عبر فرع البنك بمأرب

صورة من البيان الصادر من الشؤكة اليمنية للغاز

دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر فرع البنك المركزي في محافظة مأرب .

وقالت الشركة في بيان وزعته على المحطات انها لن تقبل أي توريد لفروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية .

وأضافت الشركة في بيانها ان على مالكي المحطات توريد قيمة محسوباتهم عبر البنك المركزي في محافظة مأرب مؤكدها رفضها توريدها عبر فرع البنك المركزي في (شبوة – سيئون –المكلا – عدن – المهرة) .

ودعا البيان مالكي المحطات الى الالتزام بالقرار وعدم التوريد الى فروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية المذكورة.

الجدير بالذكر ان محافظة مأرب رفضت توريد إيرادات الغاز النفط عقب نقل البنك المركزي الى محافظة عدن .

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