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أخبار وتقارير

أكدت رفضها التوريد لفروع البنك في المحافظات الجنوبية.. الشركة اليمنية للغاز تُلزم مالكي المحطات توريد قيمة الغاز عبر فرع البنك بمأرب

صورة من البيان الصادر من الشؤكة اليمنية للغاز
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:03 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر  فرع البنك المركزي في محافظة مأرب .

وقالت الشركة في بيان وزعته على المحطات انها لن تقبل أي توريد لفروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية .

وأضافت الشركة في بيانها ان على مالكي المحطات توريد قيمة محسوباتهم  عبر البنك المركزي في محافظة مأرب مؤكدها رفضها توريدها عبر فرع البنك المركزي في (شبوة – سيئون –المكلا – عدن – المهرة) .

ودعا البيان مالكي المحطات الى الالتزام بالقرار وعدم التوريد الى  فروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية المذكورة.

الجدير بالذكر ان  محافظة مأرب رفضت توريد إيرادات الغاز النفط عقب نقل البنك المركزي الى محافظة عدن .

 

 

 

    


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أكدت رفضها التوريد لفروع البنك في المحافظات الجنوبية.. الشركة اليمنية للغاز تُلزم مالكي المحطات توريد قيمة الغاز عبر فرع البنك بمأرب
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تعليقات القراء
279174
[1] فين الرجال؟؟؟؟
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
جنوبية وافتخر | الجنوب الحر
مليه وبعدين؟؟الي متي نستكين ونخضع؟؟؟شوفوا كيف هم؟؟؟اين المفلحي المحافظ ؟؟اين الرئيس الشرعي ورئيس وزراءه ؟؟مش كل يوم نسمع من فخامة الرئيس الشرعي وحكومته حكم الاقاليم؟؟اذا لماذا المحافظات الجنوبية تحرم من ايراداتها؟؟بينماهذا الاشاوس يريدوا حقهم وحق غيرهم...ايش الجشع هذا ؟؟لما متي با نركع لهم؟؟حتي بعد انتصارنا لازم نركع؟؟؟ رجال الجنوب ومقاومتهم اصحوا ناس..



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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